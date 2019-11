LIVE GP USA 2019 Neppure il tempo di terminare le analisi del Gran Premio del Messico che la Formula 1 torna subito in pista per il Gp degli Stati Uniti, diciannovesima prova del mondiale 2019. Già terra di conquista per la Ferrari nella passata stagione, la pista di Austin offre spunti per un weekend interessante e combattuto: da un lato i curvoni veloci nel primo settore e la sezione lenta e tortuosa nella parte finale del giro dovrebbero favorire Mercedes e Red Bull, ma dall'altro i lunghi rettilinei del Circuit Of The Americas saranno terreno per la SF90 di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Chi avrà la meglio su un tracciato che negli ultimi anni non ha mai lesinato emozioni e colpi di scena? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutto il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2019.

Prove libere 3 del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 in corso, seguile LIVE su MotorBox con la nostra cronaca minuto per minuto.

19.34 - Secondo tentativo veloce per Max Verstappen, che si è portato al comando in 1:34.186. Seguono dunque Vettel, Bottas e Hamilton, tutti racchiusi in poco meno di mezzo secondo.

19.31 - Questa la classifica dopo la prima mezz'ora di prove libere 3: noterete che Sebastian Vettel è al comando con il 34.441 segnato poco fa. Il motivo è che nell'ultimo passaggio il tedesco è andato largo in uscita di curva-19 incappando nella scure della Direzione gara.

19.29 - Vettel migliora ulteriormente portandosi sull'1:34.339. Primo giro cronometrato anche per Max Verstappen, che si installa in seconda posizione a poco più di un decimo da Seb a parità di gomme Soft.

19.28 - In casa Ferrari intanto è lotta contro il tempo per preparare la macchina in vista delle qualifiche che, ricordiamo, si svolgeranno alle 22.00 italiane. La cosa positiva è che Leclerc ha parcheggiato in curva-19 e quindi a poche centinaia di metri dalla zona dei box.

19.26 - 1:34.441 per Vettel che si riprende la prima posizione. Il ferrarista è seguito da Bottas, Hamilton, Sainz e Magnussen.

19.23 - Bottas si mette adesso al comando: 1:34.558 per il finnico, che già prima della Vsc causata da Leclerc stava segnando i migliori intertempi in assoluto.

19.21 - Raikkonen intanto si mette al comando in 1:36.076, battuto subito dopo dall'ex compagno di squadra Sebastian Vettel. 1:34.733 per il tedesco con l'unica Ferrari superstite.

19.20 - Problema decisamente preoccupante quello sofferto da Leclerc, visto che in PL3 solitamente le macchine scendono in pista già con motore e cambio da gara. Dunque il ventiduenne potrebbe subire una penalità in griglia in caso di sostituzione della power unit...

Charles Leclerc returns to the garage as the session continues



Only four times have been set so far, with Romain Grosjean sitting in P1#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/e1xFpmTg7x — Formula 1 (@F1) November 2, 2019

19.18 - Tornano le bandiere verdi in pista dopo la veloce neutralizzazione per rimuovere la macchina di Leclerc, ferma prima di curva-19.

19.16 - Virtual Safety Car: Charles Leclerc ha dovuto parcheggiare la sua SF90 in pista dopo aver denunciato un problema al motore. Già da ieri il monegasco ha sofferto qualche piccolo inconveniente tecnico. Preoccupante campanello d'allarme per la Rossa.

📻 "There is something wrong with the engine"



Charles Leclerc comes to a stop before Turn 19, and we're under the virtual safety car#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/xZwjtj8qvr — Formula 1 (@F1) November 2, 2019

19.15 - In pista adesso anche Leclerc e Vettel, entrambi con gomme Soft. Bottas sta per completare il suo primo passaggio sempre con le Soft.

19.14 - Grosjean è il primo a segnare un giro cronometrato: 1:36.579 per il francese di casa Haas.

Romain Grosjean sets the first time of the session, with a 1:36.579 ⏱️#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/noCaljaXTE — Formula 1 (@F1) November 2, 2019

19.11 - Dopo qualche minuto di silenzio, il primo a tornare in pista è Romain Grosjean, seguito a ruota da Robert Kubica e Valtteri Bottas.

19.08 - Ad Austin intanto si fa un gran parlare dei problemi della pista: il terreno in alcuni tratti ha un po' ceduto creando questi dossi che danno molto fastidio alle monoposto e ai piloti. Pare che gli organizzatori abbiano provato a limare alcuni "bump" in curva-1 e curva-9, mentre in altri punti non c'è stata la possibilità di intervenire.

19.06 - Ancora nessun giro cronometrato, con 11 auto che hanno già completato il primo giro di installazione di questo soleggiato sabato texano. Si preparano per scendere in pista anche i due uomini di casa Ferrari e Mercedes.

19.03 - Primo a scendere in pista è Kevin Magnussen, seguito da Lando Norris e Daniil Kvyat.

19.00 - Semaforo verde! Si parte per l'ultima ora di prove libere del Gp degli Stati Uniti 2019.

18.58 - A parte le scemenze, questi sono gli highlight delle prove libere 2, tra testacoda, botti e l'uomo... cannone.

Who catapulted themselves to the top of the Friday standings?



Catch up with the best bits from FP2 at the #USGP ⬇️ pic.twitter.com/L3dH4BTJ1m — Formula 1 (@F1) November 1, 2019

18.55 - Foto di gruppo in casa Alfa Romeo: "Noi e la Giulia"...

18.50 - Situazione meteo decisamente migliore rispetto a ieri: ad Austin ci sono 18 gradi, con l'asfalto a 25. C'è un bel sole e le temperature sono dunque un po' più miti.

Clear skies, and warmer temperatures than yesterday ☀️



The final practice session is 10 minutes away...#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/liXBQdAtAV — Formula 1 (@F1) November 2, 2019

18.45 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le terze prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2019. Tra 15 minuti il via alla sessione: siete pronti per seguirla e commentarla insieme a noi?