Albo d'oro Gran Premio degli Stati Uniti d'America

La storia del GP degli Usa
La prima edizione del Gran Premio degli Stati Uniti d’America si è disputata nel lontano 1959 sul mitico circuito di Sebring. Dopo una breve apparizione sul tracciato di Riverside, nel 1960, la sede tipica della gara a Stelle e Strisce è stata Watkins Glen, pista su cui si è corso dal 1961 al 1975, e anche dal 1976 al 1980 sotto la denominazione di Gran Premio degli Stati Uniti Est. Pur se con nomi mutevoli, si è corso negli Usa – nel 1982 addirittura tre gare diverse sul suolo statunitense ma nessuna come GP degli Stati Uniti – ininterrottamente fino al 1991 con tappe a Long Beach, Dallas, Detroit, Phoenix e Las Vegas. Nell’epoca moderna le sedi ospitanti sono state Indianapolis dal 2000 al 2007 e Austin dal 2012 a oggi.
Albo d'oro GP Stati Uniti d'America F1
|Anno
|Sede Gp
|Pilota
|Team
|1959
|Sebring
|Bruce McLaren
|Cooper-Climax
|1960
|Riverside
|Stirling Moss
|Lotus-Climax
|1961
|Watkins Glen
|Innes Ireland
|Lotus-Climax
|1962
|Watkins Glen
|Jim Clark
|Lotus-Climax
|1963
|Watkins Glen
|Graham Hill
|BRM
|1964
|Watkins Glen
|Graham Hill
|BRM
|1965
|Watkins Glen
|Graham Hill
|BRM
|1966
|Watkins Glen
|Jim Clark
|Lotus-BRM
|1967
|Watkins Glen
|Jim Clark
|Lotus-Ford Cosworth
|1968
|Watkins Glen
|Jackie Stewart
|Matra-Ford Cosworth
|1969
|Watkins Glen
|Jochen Rindt
|Lotus-Ford Cosworth
|1970
|Watkins Glen
|Emerson Fittipaldi
|Lotus-Ford Cosworth
|1971
|Watkins Glen
|Francois Cevert
|Tyrrell-Ford Cosworth
|1972
|Watkins Glen
|Jackie Stewart
|Tyrrell-Ford Cosworth
|1973
|Watkins Glen
|Ronnie Peterson
|Lotus-Ford Cosworth
|1974
|Watkins Glen
|Carlos Reutemann
|Brabham-Ford Cosworth
|1975
|Watkins Glen
|Niki Lauda
|Ferrari
|1984
|Dallas
|Keke Rosberg
|Williams-Honda
|1985
|Detroit
|Keke Rosberg
|Williams-Honda
|1986
|Detroit
|Ayrton Senna
|Lotus-Renault
|1987
|Detroit
|Ayrton Senna
|Lotus-Honda
|1988
|Detroit
|Ayrton Senna
|McLaren-Honda
|1989
|Phoenix
|Alain Prost
|McLaren-Honda
|1990
|Phoenix
|Ayrton Senna
|McLaren-Honda
|1991
|Phoenix
|Ayrton Senna
|McLaren-Honda
|2000
|Indianapolis
|Michael Schumacher
|Ferrari
|2001
|Indianapolis
|Mika Hakkinen
|McLaren-Mercedes
|2002
|Indianapolis
|Rubens Barrichello
|Ferrari
|2003
|Indianapolis
|Michael Schumacher
|Ferrari
|2004
|Indianapolis
|Michael Schumacher
|Ferrari
|2005
|Indianapolis
|Michael Schumacher
|Ferrari
|2006
|Indianapolis
|Michael Schumacher
|Ferrari
|2007
|Indianapolis
|Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|2012
|Austin
|Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|2013
|Austin
|Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|2014
|Austin
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2015
|Austin
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2016
|Austin
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2017
|Austin
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2018
|Austin
|Kimi Raikkonen
|Ferrari
|2019
|Austin
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|2021
|Austin
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda
|2022
|Austin
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2023
|Austin
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2024
|Austin
|Charles Leclerc
|Ferrari
|2025
|Austin
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2026
|Austin
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
Albo d'oro GP Stati Uniti d'America-Ovest F1
|Anno
|Sede Gp
|Pilota
|Team
|1976
|Long Beach
|Clay Regazzoni
|Ferrari
|1977
|Long Beach
|Mario Andretti
|Lotus-Ford Cosworth
|1978
|Long Beach
|Carlos Reutemann
|Ferrari
|1979
|Long Beach
|Gilles Villeneuve
|Ferrari
|1980
|Long Beach
|Nelson Piquet
|Brabham-Ford Cosworth
|1981
|Long Beach
|Alan Jones
|Williams-Ford Cosworth
|1982
|Long Beach
|Niki Lauda
|McLaren-Ford Cosworth
|1983
|Long Beach
|John Watson
|McLaren-Ford Cosworth
Albo d'oro GP Stati Uniti d'America-Est F1
|Anno
|Sede Gp
|Pilota
|Team
|1976
|Watkins Glen
|James Hunt
|McLaren-Ford Cosworth
|1977
|Watkins Glen
|James Hunt
|McLaren-Ford Cosworth
|1978
|Watkins Glen
|Carlos Reutemann
|Ferrari
|1979
|Watkins Glen
|Gilles Villeneuve
|Ferrari
|1980
|Watkins Glen
|Alan Jones
|Williams-Ford Cosworth
|1982
|Detroit
|John Watson
|McLaren-Ford Cosworth
|1983
|Detroit
|Michele Alboreto
|Tyrrel-Ford Cosworth
|1984
|Detroit
|Nelson Piquet
|Brabham-BMW
Albo d'oro GP Caesars Palace F1
|Anno
|Sede Gp
|Pilota
|Team
|1981
|Las Vegas
|Alan Jones
|Williams-Ford Cosworth
|1982
|Las Vegas
|Michele Alboreto
|Tyrrel-Ford Cosworth
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