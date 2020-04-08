Formula 1

Albo d'oro Gran Premio degli Stati Uniti d'America

Avatar di Alessio Ricci,

1 ora fa - I vincitori di tutte le edizioni del Gran Premio degli Stati Uniti F1

Le sedi e i vincitori di tutti i Gran Premi di F1 degli Stati Uniti d'America disputati ad oggi
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La storia del GP degli Usa

La prima edizione del Gran Premio degli Stati Uniti d’America si è disputata nel lontano 1959 sul mitico circuito di Sebring. Dopo una breve apparizione sul tracciato di Riverside, nel 1960, la sede tipica della gara a Stelle e Strisce è stata Watkins Glen, pista su cui si è corso dal 1961 al 1975, e anche dal 1976 al 1980 sotto la denominazione di Gran Premio degli Stati Uniti Est. Pur se con nomi mutevoli, si è corso negli Usa – nel 1982 addirittura tre gare diverse sul suolo statunitense ma nessuna come GP degli Stati Uniti – ininterrottamente fino al 1991 con tappe a Long Beach, Dallas, Detroit, Phoenix e Las Vegas. Nell’epoca moderna le sedi ospitanti sono state Indianapolis dal 2000 al 2007 e Austin dal 2012 a oggi.

Albo d'oro GP Stati Uniti d'America F1

AnnoSede GpPilotaTeam
1959SebringBruce McLarenCooper-Climax
1960RiversideStirling MossLotus-Climax
1961Watkins GlenInnes IrelandLotus-Climax
1962Watkins GlenJim ClarkLotus-Climax
1963Watkins GlenGraham HillBRM
1964Watkins GlenGraham HillBRM
1965Watkins GlenGraham HillBRM
1966Watkins GlenJim ClarkLotus-BRM
1967Watkins GlenJim ClarkLotus-Ford Cosworth
1968Watkins GlenJackie StewartMatra-Ford Cosworth
1969Watkins GlenJochen RindtLotus-Ford Cosworth
1970Watkins GlenEmerson FittipaldiLotus-Ford Cosworth
1971Watkins GlenFrancois CevertTyrrell-Ford Cosworth
1972Watkins GlenJackie StewartTyrrell-Ford Cosworth
1973Watkins GlenRonnie PetersonLotus-Ford Cosworth
1974Watkins GlenCarlos ReutemannBrabham-Ford Cosworth
1975Watkins GlenNiki LaudaFerrari
1984DallasKeke RosbergWilliams-Honda
1985DetroitKeke RosbergWilliams-Honda
1986DetroitAyrton SennaLotus-Renault
1987DetroitAyrton SennaLotus-Honda
1988DetroitAyrton SennaMcLaren-Honda
1989PhoenixAlain ProstMcLaren-Honda
1990PhoenixAyrton SennaMcLaren-Honda
1991PhoenixAyrton SennaMcLaren-Honda
2000IndianapolisMichael SchumacherFerrari
2001IndianapolisMika HakkinenMcLaren-Mercedes
2002IndianapolisRubens BarrichelloFerrari
2003IndianapolisMichael SchumacherFerrari
2004IndianapolisMichael SchumacherFerrari
2005IndianapolisMichael SchumacherFerrari
2006IndianapolisMichael SchumacherFerrari
2007IndianapolisLewis HamiltonMcLaren-Mercedes
2012AustinLewis HamiltonMcLaren-Mercedes
2013AustinSebastian VettelRed Bull-Renault
2014AustinLewis HamiltonMercedes
2015AustinLewis HamiltonMercedes
2016AustinLewis HamiltonMercedes
2017AustinLewis HamiltonMercedes
2018AustinKimi RaikkonenFerrari
2019AustinValtteri BottasMercedes
2021AustinMax VerstappenRed Bull-Honda
2022AustinMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2023AustinMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2024AustinCharles LeclercFerrari
2025AustinMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2026AustinAndrea Kimi AntonelliMercedes

Albo d'oro GP Stati Uniti d'America-Ovest F1

AnnoSede GpPilotaTeam
1976Long BeachClay RegazzoniFerrari
1977Long BeachMario AndrettiLotus-Ford Cosworth
1978Long BeachCarlos ReutemannFerrari
1979Long BeachGilles VilleneuveFerrari
1980Long BeachNelson PiquetBrabham-Ford Cosworth
1981Long BeachAlan JonesWilliams-Ford Cosworth
1982Long BeachNiki LaudaMcLaren-Ford Cosworth
1983Long BeachJohn WatsonMcLaren-Ford Cosworth

Albo d'oro GP Stati Uniti d'America-Est F1

AnnoSede GpPilotaTeam
1976Watkins GlenJames HuntMcLaren-Ford Cosworth
1977Watkins GlenJames HuntMcLaren-Ford Cosworth
1978Watkins GlenCarlos ReutemannFerrari
1979Watkins GlenGilles VilleneuveFerrari
1980Watkins GlenAlan JonesWilliams-Ford Cosworth
1982DetroitJohn WatsonMcLaren-Ford Cosworth
1983DetroitMichele AlboretoTyrrel-Ford Cosworth
1984DetroitNelson PiquetBrabham-BMW

Albo d'oro GP Caesars Palace F1

AnnoSede GpPilotaTeam
1981Las VegasAlan JonesWilliams-Ford Cosworth
1982Las VegasMichele AlboretoTyrrel-Ford Cosworth

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