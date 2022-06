Gli ascolti tv del GP Azerbaijan 2022

FATTORE FERRARI Lo ripetiamo sempre: gli ascolti tv della F1 in Italia vanno di pari passo con i risultati della Ferrari in pista. Non sorprende dunque che il GP Azerbaijan registri ascolti molto più bassi delle precedenti gare. L'uscita di scena di Carlos Sainz e Charles Leclerc prima ancora di arrivare a metà gran premio ha penalizzato la diretta satellitare ma ancor più la differita sul digitale terrestre che maggiormente ha risentito delle notizie sul disastro del Cavallino Rampante.

I DATI Partendo dalla diretta delle 13 sui canali di Sky Sport (Sky Sport 1 + Sky Sport F1), sono stati 998.000 gli spettatori medi, per l'8% di share. Platea quasi dimezzata rispetto al precedente GP Monaco e non certo per il via anticipato di due ore rispetto alle tradizionali gare europee. La conferma arriva dalla differita trasmessa da Tv8 al consueto orario delle 18: 1.068.000 spettatori e il 10,3% di share, in drastico calo rispetto ai 2,4 milioni col 18% di share della domenica di Montecarlo.

PROSSIMO APPUNTAMENTO La F1 torna di scena già nel prossimo weekend, con il GP Canada. Grazie al fuso orario che fa sì che le sessioni sia nella serata italiana, la gara di Montreal è solitamente una di quelle che ottiene i migliori ascolti in termini di spettatori medi. La diretta su Sky Sport sarà dalle ore 20, mentre la differita su Tv8 è prevista alle 21:30: orari molto comodi, ora serve solo che siano supportati da una riscossa della Ferrari.

