F1, la Ferrari si colora di... arcobaleno: il messaggio a sostegno del Pride Month

Dopo Mercedes e Alpine, anche la Scuderia decide di sostenere il movimento LGBTQ+ in occasione del Pride Month: da oggi in pista l'hashtag #EssereFerrari si colora d'arcobaleno

La Ferrari F1-75 si colora di… arcobaleno. Dopo Mercedes e Alpine, anche la Rossa – che con Charles Leclerc partirà in pole position nel GP Azerbaijan 2022, al via oggi alle 13.00 (diretta testuale su MotorBox a partire dalle 12.45) – celebra il Pride Month, il mese dell’orgoglio LGBTQ+. Un importante messaggio sociale di tolleranza, a cui il Cavallino Rampante non ha voluto rinunciare.

F1 GP Azerbaijan 2022, Baku: il logo arcobaleno #essereferrari sulla Ferrari F1-75

#ESSEREFERRARI A partire da oggi, sull’alettone anteriore delle Ferrari F1-75 di Leclerc e Sainz ci sarà il solito hashtag #essereferrari, ormai da anni il cavallo di battaglia della gestione di Mattia Binotto, ma colorato di arcobaleno a sostegno dell’inclusione e della diversità. Una scelta cromatica che sarà mantenuta per tutto il mese di giugno e, dunque, anche fra una settimana a Montreal per il GP Canada 2022.

VEDI ANCHE

F1 GP Azerbaijan 2022, Baku: il logo arcobaleno sulla Mercedes W13

ANCHE MERCEDES E ALPINE La Ferrari si accoda dunque anche ad altri costruttori impegnati nel Mondiale F1 2022, che già da venerdì sono scesi in pista con analoghi messaggi di supporto alle battaglie LGBTQ+. La Mercedes di Hamilton e Russell si è presentata infatti con una versione speciale del proprio logo, mentre l’Alpine ha dipinto con i colori dell’arcobaleno la “pinna” sul cofano motore dell’A522 di Alonso e Ocon.

F1 GP Azerbaijan 2022, Baku: il logo arcobaleno sull'Alpine A522 di Fernando Alonso

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/06/2022