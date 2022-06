Formula 1 GP Azerbaijan 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP dell'Azerbaijan di Formula 1 sulla velocissima pista di Baku: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP AZERBAIJAN IN TV Dopo il sorprendente Gran Premio di Monaco, la Formula 1 resta su un circuito cittadino per l'ottava tappa del Campionato Mondiale 2022, ma con caratteristiche ben diverse da quelle di Monte Carlo. Parliamo di Baku, il più veloce street circuit del mondo (fino all'avvento di Jeddah...), dove Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno riscattare la brutta figura fatta dalla Scuderia Ferrari a Monte Carlo, e dove la Red Bull, con Max Verstappen e con il vincitore del GP del Principato, Sergio Perez, proverà ad assestare un altro duro colpo ai sogni di gloria dei ferraristi. In tutto questo, occhio all'outsider Mercedes, sempre in agguato con il giovane talento George Russell e il vecchio leone Lewis Hamilton. Ma un occhio di riguardo lo meritano anche Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) e Sebastian Vettel (Aston Martin).

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1 GP Azerbaijan 2021, Baku: Valtteri Bottas (Mercedes AMG F1)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 10 giugno

Prove libere 1: 13.00 – 14.00 (Live MotorBox dalle ore 12.45)

Prove libere 2: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Sabato 11 giugno

Prove libere 3: 13.00 – 14.00 (Live MotorBox dalle ore 12.45)

Qualifiche: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 12 giugno

Gara: 13.00 (Live MotorBox dalle ore 12.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 11 giugno

Qualifiche: 18.30

VEDI ANCHE

Domenica 12 giugno

Gara: 18.00

TUTTO SUL GP DELL'AZERBAIJAN 2022

F1 GP Azerbaijan 2021, Baku: la partenza della gara

Tracciato dall'architetto tedesco Hermann Tilke tra le strade della capitale dell'Azerbaijan, sul Baku Street Circuit si è corso per la prima volta nel 2016 in occasione del Gran Premio d'Europa di quella stagione. Si tratta del circuito stradale più lungo del mondo, con i suoi 6,003 km, ma anche del più veloce come punta velocistica, visto che sul rettilineo di quasi 2 km si è toccata la punta massima di 366,1 km/h (Valtteri Bottas nel 2016 con la Williams) ma i dati telemetrici parlano addirittura di 378 kmh (!). Il record in gara appartiene a Charles Leclerc, che nel 2019 con la Ferrari stampò il giro più veloce in 1'43''009. Dello stesso anno il giro più veloce in assoluto, con la pole di Valtteri Bottas (Mercedes) in 1'40''495.

La pioggia non dovrebbe interessare il weekend del Gran Premio dell'Azerbaijan di Formula 1, per il quale sono previste temperature miti e qualche nuvola. Occhio al vento, soprattutto al venerdì, che potrebbe essere un fattore importante. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 10 giugno: temperature: max 27°, min 19°; nuvoloso, precipitazioni 0%, umidità 46%, vento 35 km/h.

Sabato 11 giugno: temperature: max 28°, min 18°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 44%, vento 23 km/h.

Domenica 12 giugno: temperature: max 29°, min 19°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 42%, vento 21 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/06/2022