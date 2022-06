Helmut Marko e il nodo affidabilità Ferrari: "Di certo andranno in penalità"

La rottura del motore di Charles Leclerc nel corso del GP Azerbaijan pareggia il conto dei ritiri in stagione tra il monegasco della Ferrari e Max Verstappen. Ma se gli stop del campione del mondo di casa Red Bull sono stati relativamente indolori sul piano delle componenti power unit – al punto che, soltanto a Baku, la scuderia di Milton Keynes ha installato il secondo motore fresco – lo stesso non può dirsi per il Cavallino: già a Barcellona Leclerc aveva perso un turbo e una Mgu-H e, con la fumata di ieri, diventano cruciali le analisi degli ingegneri di Maranello che potrebbero verificare l’irrecuperabilità di qualche altra unità.

F1 GP Azerbaijan 2022, Baku: il ritiro di Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

PARLA MARKO Insomma, una situazione di certo non favorevole per la Ferrari che a questo punto è già a rischio di incappare in penalità da Montreal in poi, quando sulla sua F1-75 saranno montate le componenti numero 4 della stagione. Una situazione di cui proprio la Red Bull è ben consapevole, stando a sentire le parole di Helmut Marko agli austriaci di Servus TV: “Vogliamo una lotta alla pari per il titolo, anche se Leclerc è già arrivato al terzo motore. Questo non è molto positivo per la Ferrari considerando le sanzioni in griglia che dovranno prendere, visto che siamo proprio all’inizio della stagione”.

F1 GP Azerbaijan 2022, Baku: Helmut Marko con Max Verstappen (Red Bull Racing)

MAX E CHECO “La Ferrari ha avuto due ritiri per problemi tecnici – ha poi aggiunto il 78enne ex pilota di Formula 1, oggi a capo del Red Bull Junior Team – quindi adesso c’è un pareggio. Ma basta guardare quello che sta facendo George Russell per capire quanto sia importante essere costanti nei risultati. Non è competitivo al vertice, ma è molto consistente e infatti non è così distante in classifica”. Infine, sull’ordine di scuderia che ha permesso a Verstappen di prendere la leadership della gara senza una vera lotta con il compagno (forse anche ricordando lo scontro con Ricciardo nel 2018): “Perez numero due? Sul contratto che ha firmato non c’è niente al riguardo. Ma se guardiamo alle performance c’è una differenza tra Checo e Max e in gara penso si sia vista”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 13/06/2022