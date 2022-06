Alfa Romeo a Baku con i colori della bandiera italiana: ecco perché

L'Alfa Romeo è arrivata a Baku con una livrea tricolore per la sua C42: scopriamo il perché

ALFA PATRIOTTICA Il tricolore sfreccerà sulle strade di Baku questo fine settimana. Oggi l'Alfa Romeo si è presentata in circuito con le C42 di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou colorate con una nuova livrea che riprende i colori della bandiera dell'Italia. Dietro questa scelta c'è un omaggio all'ultimo modello lanciato dalla casa automobilistica italiana.

IL MOTIVO DEL TRIBUTO Con questa iniziativa, infatti, Alfa Romeo F1 Team Orlen celebrerà il lancio della nuova Alfa Romeo Tonale, disponibile negli showroom europei a partire proprio da questo fine settimana per essere provata da tutti gli appassionati del Biscione. Si tratta del primo C-Suv elettrificato del marchio.

VERDE SPECIALE In particolare, la zona del cofano motore è colorata di un verde tonalità Montreal Green, la stessa utilizzata per il lancio della Tonale e che vuole rappresentare il forte legame con l'identità di Alfa Romeo per il passaggio a un concetto di mobilità più responsabile e sostenibile, pur rimanendo fedele alla sua sportività. La livrea presenta anche un richiamo alla caratteristica forma dei fari della Tonale ed è stata disegnata dal Centro Stile di Alfa Romeo.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/06/2022