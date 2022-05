Surer e la rinascita Alfa Romeo: dal motore Ferrari all'addio allo "stanco" Raikkonen

TUTTA UN'ALTRA MUSICA Dopo cinque gran premi della stagione 2022, l'Alfa Romeo Sauber ha già conquistato più del doppio dei punti ottenuti in tutto il 2021. Come tutti i team motorizzati Ferrari, la scuderia svizzera è stata protagonista di un netto passo in avanti quest'anno, favorito anche dal nuovo regolamento tecnico.

MOTORE E AERODINAMICA L'ex pilota di F1 Marc Surer, ha analizzato la situazione in casa Alfa Romeo partendo proprio da questi fattori: ''Il motore ha più potenza, sono circa 30 cavalli, tre decimi - ha dichiarato al podcast di Formel1.de - Questo è un regalo. Se guardiamo al centrogruppo e quanto era ravvicinato, allora questo fa un'enorme differenza. Con tre decimi fai un enorme in avanti. C'è poi un'altra cosa che non deve essere dimenticata. Abbiamo nuove normative e, come sappiamo, la Sauber ha la migliore galleria del vento''.

FATTORE PILOTI Oltre alla monoposto, anche dai piloti l'Alfa Romeo sta ottenendo risposte convincenti. Soprattutto Valtteri Bottas, ingaggiato in sostituzione del connazionale Kimi Raikkonen, si è reso finora protagonista di grandi prestazioni. Secondo Surer, anche questo avvicendamento ha giocato a favore della squadra: ''Kimi era stanco. Lo si è visto soprattutto quando si trattava delle qualifiche e dei giri singoli. In gara, ovviamente, ha fornito comunque buone prestazioni grazie alla sua esperienza. Ma in qualifica, quello non era il Kimi che conoscevamo''.

RITORNO BENEFICO Proprio Raikkonen tornerà a respirare l'aria della F1 nella settimana del GP Monaco. Martedì 24 maggio sarà infatti tra i protagonisti del consueto match di calcio di beneficenza che si tiene nel Principato alla vigilia del gran premio, assieme ad altri ex colleghi come Max Verstappen, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Non è al momento noto se Iceman prolungherà la sua presenza fino al weekend di gara.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/05/2022