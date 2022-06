F1, Hamilton rassicura Wolff e i fan: "Non mi perderei il GP Canada per nulla al mondo"

I continui sobbalzi sul rettilineo di partenza e arrivo della pista di Baku, moltiplicati per i 51 giri del GP Azerbaijan, hanno messo a dura prova la schiena di Lewis Hamilton. Il sette volte campione F1 non ha nascosto il dolore fisico, tanto che le immagini delle sue difficoltà a scendere dalla Mercedes al termine del GP di domenica scorsa hanno fatto il giro del mondo. E lo stesso Toto Wolff, nelle interviste di rito del post-gara non ha nascosto di avere dei dubbi circa la possibilità che il 37enne possa normalmente essere in pista in Canada.

F1 2022, GP Azerbaijan: Lewis Hamilton (Mercedes) a fine gara

HAMILTON STRINGE I DENTI Già, perché – in uno dei back-to-back più complessi della stagione che porta il circus a trasferirsi in poche ore dalla capitale azera a Montreal, dall’altra parte del mondo – domenica si corre ancora. E, almeno stando alle parole di Wolff, non sarebbe così scontato il recupero fisico di Hamilton, con le riserve (il campione del mondo Formula E, Nyck De Vries, in pole position su Stoffel Vandoorne) preallertate per un eventuale sostituzione dell’ultim’ora. La superstar della Formula 1, però, al momento non prende minimamente in considerazione l’ipotesi dello stop, specie perché, a tre anni dall’ultima volta, si torna a correre al Circuit Gilles Villeneuve di Montreal: uno dei feudi in cui ha costruito i suoi record.

F1 GP Azerbaijan 2022, Baku: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1)

PARLA LEWIS Come spesso accade, Hamilton ha affidato al suo account Instagram i propri pensieri. “Il prossimo weekend ci sarò – ha postato Lewis in una storia – non mi perderei il GP del Canada per niente al mondo. In gara è stata durissima e ho avuto anche dei problemi a dormire, ma mi sono svegliato con sensazioni positive. La mia schiena è un po’ ammaccata, ma per fortuna non è niente di serio. Ho fatto l’agopuntura e la fisioterapia e sento di essere sulla strada per tornare al lavoro con il mio team e pensare ai miglioramenti da apportare alla macchina. Dobbiamo continuare a spingere”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/06/2022