Alfa Romeo Tonale, consegne al via. E chi prima arriva...

Si è fatta desiderare, ora tuttavia dimostra di voler recuperare tutto il tempo perso. Oggi martedì 24 maggio 2022, in anticipo rispetto all’arrivo ufficiale nelle concessionarie, i primi tre esemplari di Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale sono stati consegnati ad altrettanti clienti. Ed è proprio a loro che viene riservato un programma ad hoc: saranno i primi proprietari in assoluto, infatti, a esprimere le prime reali sensazioni di guida e un giudizio sulla qualità percepita, fornendo un importante feedback sul modello. A loro disposizione, un call center dedicato – disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

ALLA FONTE Come teatro della cerimonia di consegna, alla presenza anche di Francesco Calcara, Senior Vice President Global Marketing and Communication Alfa Romeo, e Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, il rinnovato stabilimento “Giambattista Vico” di Pomigliano d’Arco, vera e propria ''culla'' di Tonale. E dove, sennò.

HYBRID SPECIAL L’esclusiva Tonale Edizione Speciale proposta ai primi clienti adotta la configurazione Hybrid con motore 4 cilindri 1.5 da 130 CV, abbinato alla nuova trasmissione automatica a doppia frizione a sette marce nella quale è integrato un motore elettrico “P2” 48V da 15 kW e 55 Nm, capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento. Ricco l’equipaggiamento di serie: oltre ad essere la prima vettura al mondo a fregiarsi della tecnologia NFT (Non-Fungible-Token), all’esterno si contraddistingue per i cerchi in lega da 20’’, le pinze freno rosse by Brembo, i fari Full Led adattivi Matrix e i cristalli posteriori oscurati. All’interno, Radio Navi touch da 10,25’’ con controllo vocale, Apple Car Play / Android Auto e ricarica wireless dello smartphone, palette cambio in alluminio, sistema Keyless entry, portellone automatico, volante sportivo in pelle. Tra gli ADAS, Adaptive Cruise Control e il Traffic Sign Recognition.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/05/2022