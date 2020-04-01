Albo d'oro Gran Premio d'Azerbaijan

La storia del GP Azerbaijan

Il GP Azerbaijan è uno dei gran premi di più recente introduzione nel calendario di F1. Disputato sul circuito cittadino di Baku, e anticipato da un'edizione del GP Europa nel 2016, si è rapidamente affermato come uno degli appuntamenti più spettacolari della stagione. Sette i diversi vincitori registrati nelle prime otte edizioni, con Perez e Verstappen unici in grado di concedere il bis sulla pista azera. Tra le squadre è invece la Red Bull a guidare la classifica con cinque successi, mentre la Mercedes insegue a quota quattro.

ALBO D'ORO GP AZERBAIJAN F1

Anno Sede Gp Pilota Team 2016* Baku Nico Rosberg Mercedes 2017 Baku Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 2018 Baku Lewis Hamilton Mercedes 2019 Baku Valtteri Bottas Mercedes 2021 Baku Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 2022 Baku Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2023 Baku Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 2024 Baku Oscar Piastri McLaren-Mercedes 2025 Baku Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2026 Baku George Russell Mercedes

*Nel 2016 la gara si è disputata come GP d'Europa e non d'Azerbaijan.

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