Formula 1

Albo d'oro Gran Premio d'Azerbaijan

Avatar di Alessio Ricci,

2 ore fa - I vincitori di tutte le edizioni del Gran Premio d'Azerbaijan di F1

Le sedi e i vincitori di tutti i Gran Premi d'Azerbaijan di F1 disputati ad oggi

MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

La storia del GP Azerbaijan

Il GP Azerbaijan è uno dei gran premi di più recente introduzione nel calendario di F1. Disputato sul circuito cittadino di Baku, e anticipato da un'edizione del GP Europa nel 2016, si è rapidamente affermato come uno degli appuntamenti più spettacolari della stagione. Sette i diversi vincitori registrati nelle prime otte edizioni, con Perez e Verstappen unici in grado di concedere il bis sulla pista azera. Tra le squadre è invece la Red Bull a guidare la classifica con cinque successi, mentre la Mercedes insegue a quota quattro.

ALBO D'ORO GP AZERBAIJAN F1

AnnoSede GpPilotaTeam
2016*BakuNico RosbergMercedes
2017BakuDaniel RicciardoRed Bull-Tag Heuer
2018BakuLewis HamiltonMercedes
2019BakuValtteri BottasMercedes
2021BakuSergio PerezRed Bull-Honda RBPT
2022BakuMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2023BakuSergio PerezRed Bull-Honda RBPT
2024BakuOscar PiastriMcLaren-Mercedes
2025BakuMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2026BakuGeorge RussellMercedes

*Nel 2016 la gara si è disputata come GP d'Europa e non d'Azerbaijan.

VEDI ANCHE
Formula 1 Albo d'oro
Albo d'oro Formula 1
Calendario Formula 1 2020: date, orari tv e circuiti
Calendario Formula 1 2020: date, orari tv e circuiti

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Vedi anche