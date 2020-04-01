Albo d'oro Gran Premio d'Azerbaijan

Le sedi e i vincitori di tutti i Gran Premi d'Azerbaijan di F1 disputati ad oggi
La storia del GP Azerbaijan
Il GP Azerbaijan è uno dei gran premi di più recente introduzione nel calendario di F1. Disputato sul circuito cittadino di Baku, e anticipato da un'edizione del GP Europa nel 2016, si è rapidamente affermato come uno degli appuntamenti più spettacolari della stagione. Sette i diversi vincitori registrati nelle prime otte edizioni, con Perez e Verstappen unici in grado di concedere il bis sulla pista azera. Tra le squadre è invece la Red Bull a guidare la classifica con cinque successi, mentre la Mercedes insegue a quota quattro.
ALBO D'ORO GP AZERBAIJAN F1
|Anno
|Sede Gp
|Pilota
|Team
|2016*
|Baku
|Nico Rosberg
|Mercedes
|2017
|Baku
|Daniel Ricciardo
|Red Bull-Tag Heuer
|2018
|Baku
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2019
|Baku
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|2021
|Baku
|Sergio Perez
|Red Bull-Honda RBPT
|2022
|Baku
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2023
|Baku
|Sergio Perez
|Red Bull-Honda RBPT
|2024
|Baku
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|2025
|Baku
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2026
|Baku
|George Russell
|Mercedes
*Nel 2016 la gara si è disputata come GP d'Europa e non d'Azerbaijan.
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