Gli ascolti tv del GP Francia 2022

SPIACEVOLE SORPRESA Doccia fredda sugli appassionati italiani di F1, che domenica pomeriggio hanno visto la gara di Charles Leclerc finire dopo appena 18 giri. L'uscita di scena della Ferrari che si trovava in lotta per la vittoria ha raffreddato l'effetto della doppia diretta tv del GP Francia, che ha ottenuto buoni risultati ma inferiori a quelli che si sarebbero potuti raggiungere con il traino di una Rossa in odor di vittoria fino al traguardo.

I DATI Partendo da Sky Sport, la diretta delle ore 15 ha raccolto 1.235.000 spettatori, per il 10,8% di share. La contemporanea trasmissione su Tv8 ha catturato 2.389.000 telespettatori medi, per il 20,9% di share. In pratica, un televisore su tre ieri pomeriggio era acceso sulla F1. Il totale delle due trasmissioni è dunque di 3.624.00 spettatori, di poco superiore ai 3,4 milioni del precedente GP Austria, vinto da Leclerc ma trasmesso in differita da Tv8, e lontano dai 4,1 milioni del GP Monaco, altra gara che era stata trasmessa con doppia diretta tv.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Ancora in vacanza la MotoGP, domenica prossima si correrà il GP Ungheria, ultimo impegno prima della sosta estiva della F1. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky Sport al canonico orario delle 15, mentre su Tv8 tornerà la differita nel tardo pomeriggio.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/07/2022