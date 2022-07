Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Francia

La Formula 1 torna in pista per un altro appuntamento rovente di questo luglio infuocato: il GP di Francia, dodicesima prova del Mondiale 2022 e prima gara dopo il giro di boa della stagione. Su una pista non troppo amata da pubblico e piloti come quella del Paul Ricard, si riaccende l'epica sfida tra la Red Bull di Max Verstappen, apparsa un po' in difficoltà con gli ultimi aggiornamenti, e una Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che, invece, sembra avere ''solo'' la preoccupazione dell'affidabilità sul suo cammino. Gli sviluppi tecnici portati a Le Castellet da Mercedes, McLaren e AlphaTauri, sembrano rendere ancora più convulsa la sfida del pacchetto di mischia, rendendo ancora più complicate le nostre scelte in ottica Fantasy F1...

F1 GP Francia 2022, Le Castellet: Max Verstappen (Red Bull Racing)

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato, il momento in cui scegliere i cinque piloti e la scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui, il codice d'ingresso è 1d3ccff156) incombe. E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina degli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Francia F1 2022.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/07/2022