GP Francia: Lewis Hamilton resta ai box, nelle PL1 sarà sostituito da Nyck De Vries

Dopo qualche settimana in cui non ci sono state modifiche di rilievo alle line-up delle scuderie, il weekend del GP Francia al Paul Ricard porta con sé alcune novità, almeno per quanto riguarda le prove libere 1. Nella prima sessione di test, di scena venerdì prossimo alle 14.00, ben due piloti di riserva prenderanno il posto dei titolari. In Alfa Romeo si vedrà ancora una volta l’apprezzato Robert Kubica, che si siederà al volante della monoposto di Valtteri Bottas, mentre in Mercedes ci sarà il campione del mondo Formula E in carica, Nyck De Vries, al debutto assoluto sulla W13.

F1 GP Canada 2022, Montreal: Robert Kubica, terzo pilota Alfa Romeo F1

HAMILTON RESTA AI BOX A cedere il sedile al talentuoso pilota olandese – già alla sua seconda sessione di PL1 della stagione dopo aver guidato la Williams in Spagna – sarà nientepopodimeno che Lewis Hamilton: il campionissimo inglese guarderà la “riserva” dai monitor dei box in attesa di riprendere possesso della sua monoposto nelle libere 2. Si tratta di una scelta mai vista nelle passate stagioni per le squadre di vertice (molto frequente, invece, per quelle di bassa classifica), ma che nel regolamento 2022 è obbligatoria anche per le scuderie al top: è infatti previsto che le riserve di tutti i team debbano guidare in almeno due sessioni di PL1 nell’arco della stagione. Entro la fine dell’anno, dunque, una scelta analoga toccherà anche a Ferrari e Red Bull, che a Barcellona ha fatto guidare Juri Vips al posto di Sergio Perez.

F1 GP Spagna 2022, Barcellona: Nyck De Vries al volante della Williams FW44

Pubblicato da Salvo Sardina, 20/07/2022