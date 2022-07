Formula 1 GP Francia 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP Francia di Formula 1 sulla pista di Le Castellet: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP FRANCIA IN TV Con due vittorie consecutive ottenute dalla Scuderia Ferrari ai Gran Premi di Gran Bretagna (con Carlos Sainz) e Austria (con Charles Leclerc), il team di Maranello è seriamente intenzionato a riaprire un mondiale ancora saldamente in mano alla Red Bull Racing e a Max Verstappen, e a farlo prima della pausa estiva. La pista di Le Castellet, però, sembra essere buona per le caratteristiche della Red Bull, ma anche della Mercedes, che con Lewis Hamilton e George Russell sta tornando competitiva gara dopo gara. Occhio, come sempre, anche a Sergio Perez, capace di piazzare la zampata e scombinare i piani di tutti, oltre che alle sorprese che potrebbero sbucare dalla sfida tra McLaren e Alpine per il quarto posto.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in diretta su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 22 luglio

Prove libere 1: 14.00 – 15.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 23 luglio

Prove libere 3: 13.00 – 14.00 (Live MotorBox dalle ore 12.45)

Qualifiche: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 24 luglio

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 23 luglio

Sprint Race: 16.00

Domenica 24 luglio

Gara: 15.00

TUTTO SUL GP DI FRANCIA 2022

Fu un imprenditore francese nel settore degli alcolici, Paul Ricard, a far costruire la pista di Le Castellet, avvalendosi della collaborazione di due piloti dell'epoca, i connazionali Jean Pierre Beltoise ed Henri Pescarolo per il layout. I lavori iniziarono nel 1969 e la gara inaugurale si corse nel 1971 con la vittoria di Jackie Stewart. Situato sulle colline a pochi km dalla riviera francese, la Formula 1 vi ha corso 17 volte su tre diversi layout. I primi 9 GP, tra il 1971 e il 1985, furono disputati su un tracciato analogo all'attuale ma senza chicane in messo al lunghissimo rettilineo del Mistral. Dall'86 al '90 cinque GP furono disputati su una versione ridotta della pista, mentre lo scorso anno, tornata nel Mondiale di Formula 1 dopo il restyling, si è raggiunta l'attuale conformazione, con un tracciato lungo ben 5.842 km con 15 curve, la più famosa delle quali è l'iconico curvone Signes (curva 10), dove i bolidi attuali sfiorano i 290kmh. Domenica saranno 53 i giri previsti, per un totale di 309,626 km e i record da battere saranno quelli stabiliti nel 2019, in gara da Sebastian Vettel con la Ferrari in 1:32.740, e in qualifica da Lewis Hamilton con la Mercedes: 1.28.319.

Da queste estate caldissima non fuggirà neanche il GP di Francia. Previste temperature torride per tutto il weekend, dai 22° di minima ai 33° di massima. Cielo sereno, ça va sans dire. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 22 luglio: temperature: max 22°, min 33°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 48%, vento 16 km/h.

Sabato 23 luglio: temperature: max 22°, min 32°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 55%, vento 19 km/h.

Domenica 24 luglio: temperature: max 22°, min 33°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 49%, vento 19 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/07/2022