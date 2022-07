Mercato piloti F1, Vettel svela: "Chiara intenzione di proseguire con Aston Martin"

Il mercato piloti proprio non vuole saperne di entrare nel vivo. Con i sedili dei top team già tutti occupati da mesi, restano soltanto pochi tasselli da incastrare nel puzzle delle line-up delle scuderie per il Mondiale 2023. E mentre impazza il toto-nomi per il possibile successore di Daniel Ricciardo – che continua a difendere il suo diritto, contrattualmente sancito, di guidare la McLaren anche nella prossima stagione mentre il team concede un test alle sue giovani promesse della IndyCar – in casa Aston Martin tiene banco il caso Sebastian Vettel: l’accordo con il team scadrà al termine del 2022, ma il tedesco è molto apprezzato all’interno del box e non è un mistero che il boss del muretto, Mike Krack, abbia la volontà di proseguire. Nella conferenza stampa del GP Francia, è stato anche Sebastian a toccare il tema.

F1 GP Francia 2022, Le Castellet: Sebastian Vettel al volante dell'Aston Martin TT1 Green Pea del 1922

PARLA VETTEL Il quattro volte iridato, che nel weekend del Paul Ricard sarà anche impegnato al volante di un’Aston Martin TT1 Green Pea del 1922 per festeggiare il centenario dal primo GP disputato dal brand, ha infatti confermato la reciproca intenzione di proseguire anche nel 2023: “Il futuro? Beh, sicuramente correrò in questo fine settimana e anche nel prossimo. Poi, sì, ovviamente, ho già detto che a un certo punto cominceremo a parlare del prossimo anno. Lo stiamo già facendo e credo che ci sia la chiara intenzione di andare avanti. Ma vedremo presto quale sarà la situazione”. In caso di uscita dal team con base a Silverstone, radio paddock ipotizza un possibile approdo di Mick Schumacher o di Fernando Alonso, a sua volta dato per vicinissimo al rinnovo con Alpine.

Pubblicato da Salvo Sardina, 21/07/2022