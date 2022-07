Vettel difende Spa: "Non conosco piloti a cui non piaccia"

SPA A RISCHIO Sempre più circuiti e città del mondo si candidano ad ospitare un gran premio di F1 e a rischiare il posto sono molti dei tradizionali appuntamenti europei. Uno di quelli il cui futuro è in bilico già a partire dal prossimo anno è il GP Belgio, gara che si disputa sullo spettacolare circuito di Spa-Francorchamps e che già in passato è uscita momentaneamente dal calendario (non si è corso nel 2003 e nel 2006).

IL CONFRONTO CON SOCHI Sul destino del tracciato che sorge sulle Ardenne si è espresso Sebastian Vettel, pilota che ha vinto tre volte su questa pista, che ha tirato in ballo per un confronto il circuito di Sochi, abbandonato dalla F1 a partire da quest'anno dopo l'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia: ''Spa è una pista fantastica. Non conosco nessun pilota a cui non piaccia guidare a Spa, mentre conosco piloti a cui non piace il circuito in Russia, non perché è in Russia, ma perché la pista è un po' tutta uguale. Perdere Spa sarebbe un peccato. Non ho voce in capitolo su questo, ma il mio voto andrebbe a Spa, soprattutto dopo quello che è successo lo scorso anno''.

RISCATTO DOPO IL 2021 L'edizione dello scorso anno del GP Belgio ha rappresentato una macchia per la F1 targata Liberty Media. La pioggia torrenziale non ha permesso di disputare la gara, se non per pochi giri neutralizzati dietro la Safety Car, e i presenti si sono giustamente lamentati perché non hanno ricevuto alcun rimborso. Vettel ha aggiunto: ''Abbiamo la gara quest'anno, ma l'anno scorso è stato orribile. La gente ha speso i suoi soldi e poi per via della pioggia non c'è stata nessuna gara e nessun rimborso. Penso che sia stata una delle occasioni in cui avremmo dovuto essere più grandi come sport per ringraziare i tifosi che abbiamo. Ma sarebbe sbagliato perdere Spa, per così tanti motivi''.

