F1, Red Bull si gode la sfida con Ferrari: "Lotta in pista senza stron*ate politiche"

Non c’è alcun dubbio che la battaglia tra Red Bull e Ferrari che sta caratterizzando questa stagione di Formula 1 sia molto meno tesa rispetto a quella vista nel 2021 tra il team di Milton Keynes e la Mercedes. Di certo, la differenza di punti tra il leader Max Verstappen e l’inseguitore Charles Leclerc è un buon aiuto, ma è innegabile come i rapporti del team principal Christian Horner con Mattia Binotto siano comunque ben più rilassati rispetto a quelli con Toto Wolff.

F1 GP Francia 2022, Le Castellet: Charles Leclerc (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull) in lotta nei primi giri

MENO TENSIONI Ed è stato proprio il manager inglese a confermare come si stia godendo di più la lotta con il Cavallino che non quella, estremamente polemica, con le Frecce d’argento. “È una battaglia – ha spiegato Horner intervistato da Eurosport – che riguarda soltanto quello che succede in pista. E non ci sono attorno tutte quelle stronzate politiche extra-corse. C’è un profondo rispetto tra questi due team che sono estremamente competitivi al momento. Lottiamo a ogni gara testa a testa, ma è sempre bello vedere che c’è un rispetto genuino sia tra le squadre che tra i piloti”.

LA FRECCIATINA Horner non ha poi mancato un’altra frecciatina ai rivali della Mercedes, che stanno ancora cercando di trovare una quadra nello sviluppo della W13, sperando magari che la direttiva tecnica Fia anti-porpoising, in vigore a partire da Spa, possa rimescolare le carte in tavola: “Avevano annunciato di poter lottare per la vittoria già in questo weekend, ma Max è stato in grado di controllarli piuttosto facilmente”. “Ho sentito Toto dire che lavoreranno anche durante la pausa estiva per migliorare l’auto, ma questo – ha poi concluso Horner riferendosi alla chiusura obbligatoria delle fabbriche – ovviamente sarebbe illegale”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/07/2022