F1, ufficiale: sostituita la centralina, Sainz in penalità nel GP Francia

Il madrileno della Ferrari sarà arretrato di (almeno) 10 posizioni al via del GP di domenica a Le Castellet. Ma potrebbe non essere finita qui: in arrivo altra sanzione come Leclerc in Canada?

La prima certezza del weekend è arrivata con un comunicato Fia pochi minuti dopo l’inizio delle prove libere 1: Carlos Sainz non partirà dalla casella della griglia di partenza che conquisterà sabato pomeriggio in qualifica. Il pilota spagnolo, già indiziato per la sostituzione della power unit dopo il rogo del Red Bull Ring, ha infatti cambiato la centralina elettronica, smarcando la terza unità delle due consentite in stagione. Per questo motivo, il 27enne del Cavallino dovrà pagare una sanzione di dieci posizioni sullo schieramento di partenza del GP Francia di domenica.

GP Austria 2022, Spielberg: Carlos Sainz (Ferrari)

VEDI ANCHE

NON È FINITA Le “brutte” notizie potrebbero però non essere finite qui. L’esplosione nel corso del GP Austria ha infatti compromesso l’intera power unit, motivo per cui è molto probabile che, nella mattinata di domani, il muretto Ferrari decida di sostituire tutto il motore: con l’unità 3 danneggiata, a Sainz è rimasta di sicuro l’unità 2, arrivata però al limite del chilometraggio. Per scongiurare un’altra rottura in gara prima della pausa estiva, considerando il gran caldo e il GP Ungheria (su una pista dove è più difficile sorpassare) della prossima settimana, è dunque plausibile che ci sarà l’utilizzo del propulsore numero 4 della stagione, con conseguente ulteriore penalità. Ci si aspetta che, così come accaduto a Leclerc in Canada, anche Sainz sia costretto a scontare un’ulteriore penalità e scattare dal fondo della griglia.

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/07/2022