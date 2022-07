Verstappen: "Stiamo ancora inseguendo la Ferrari"

CLASSIFICA ''BUGIARDA'' Nonostante la vittoria di Charles Leclerc in Austria, a metà campionato le classifiche iridate sorridono nettamente alla Red Bull e a Max Verstappen. La Ferrari F1-75 ha spesso dato l'impressione di essere la miglior monoposto in pista, ma problemi di affidabilità e pesanti errori di strategia sono costati parecchi punti al team di Maranello, ritrovatosi così nel ruolo di inseguitore.

FERRARI PIU' DOMINANTE Su questo aspetto ha riflettuto Max Verstappen in un'intervista alla testata olandese Algemeen Dagblad: ''Non credo che abbiamo ancora avuto un fine settimana molto dominante. All'inizio stavamo inseguendo, cercando di battere la Ferrari. Dopo di che hanno avuto dei guasti, ne abbiamo approfittato o abbiamo vinto strategicamente. In generale, penso che la Ferrari sia stata più dominante di noi e che stiamo ancora inseguendo. La nostra auto è anche ancora troppo pesante, il che ci costa tempo. Quindi dobbiamo continuare a lavorare, continuare a portare aggiornamenti che abbiano un effetto. Non abbiamo garanzie''.

TRADITI DAL FORMAT Nel weekend austriaco, la superiorità della Ferrari in gara è stata persino sorprendente, se consideriamo che al sabato la Red Bull aveva vinto senza troppi problemi la gara Sprint. Nella conferenza stampa del giovedì al Paul Ricard, Verstappen non ha spiegato chiaramente cosa lo abbia tradito nella gara di casa della sua squadra, ma ammette che il format particolare del weekend non abbia aiutato: ''Non dipende dalle gomme, nemmeno dall'assetto. L'intero pacchetto non era del tutto corretto. Non entrerò nei dettagli su cosa non andava, ma non ha aiutato il fatto che fosse un weekend sprint. Gradualmente scopri che qualcosa non funziona, ma poi il tuo tempo è limitato per fare qualcosa al riguardo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/07/2022