Verstappen ironizza su Hamilton: "A 37 anni puoi ancora imparare!"

DEJA-VU Negli incandescenti ultimi giri del GP Gran Bretagna, abbiamo assistito a una manovra clamorosa di Charles Leclerc ai danni di Lewis Hamilton: nonostasse montasse gomme dure e usate, contro le morbide nuove del pilota Mercedes, il ferrarista è riuscito (momentaneamente) a riprendere la posizione sul britannico superandolo all'esterno della curva Copse, la stessa dove l'anno precedente ci fu il discusso incidente che coinvolse il sette volte iridato e Max Verstappen.

L'IRONIA DI MAX L'episodio non è ovviamente sfuggito soprattutto ai tifosi di Verstappen, che sui social network hanno sottolineato come in questo caso non sia avvenuto alcun contatto, grazie anche alla traiettoria più interna tenuta da Hamilton. Lo stesso pilota della Red Bull ha risposto ironizzando a una domanda sul tema postagli dal giornalista olandese Erik van Haren: ''Penso sia fantastico che, quando hai 37 anni, a un certo punto capisci come prendere il punto di corda. Si impara, quindi è positivo per i piloti più giovani: quando hai 37 anni puoi ancora imparare!''.

DENTE AVVELENATO Quell'incidente infiammò il duello iridato tra Hamilton e Verstappen, che da quel giorno giunsero diverse volte ai ferri corti, fino al gran finale di Abu Dhabi. L'olandese non ha mai perdonato il rivale, ritenendolo colpevole per quanto accaduto. Anche al Red Bull Ring, Verstappen lo ha ricordato: ''Potete vederlo chiaramente dalle immagini, ovviamente: Charles gli ha dato meno spazio di me lo scorso anno, quindi questo dice abbastanza. Inoltre, l'anno scorso lui ha ricevuto una penalità per questo, quindi non ne dovreste neanche parlare''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/07/2022