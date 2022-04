Jos Verstappen: "Mi è piaciuto vedere Max doppiare Hamilton"

ICONICO DOPPIAGGIO Il pessimo weekend di Lewis Hamilton a Imola continua a far rumore e in casa Red Bull c'è chi ne approfitta per infierire sul sette volte iridato, il quale deve affrontare uno dei momenti più difficili della sua carriera. L'immagine di Max Verstappen che nel GP Emilia Romagna doppia quello che fino a pochi mesi prima era stato il suo rivale nella più incandescente sfida per il titolo degli ultimi decenni è diventata il simbolo di come siano cambiate le cose con l'introduzione del nuovo regolamento tecnico: la Red Bull si è confermata al vertice e si spartisce con la Ferrari vittorie e pole position, mentre la Mercedes è in piena crisi, affondata dal porpoising.

F1 2022,, GP Emilia Romagna: Lewis Hamilton in battaglia con Fernando Alonso nelle prime fasi di gara

MAX SORVOLA Sul doppiaggio di Hamilton non si è particolarmente soffermato Max Verstappen, il quale ha spiegato che per lui non è stata una sorpresa, essendo la Mercedes stata lenta per tutta questa prima parte di campionato. Anche il team principal Chris Horner non ha voluto dare troppo peso all'episodio: ''Ovviamente Lewis non ha avuto un gran fine settimana, ma eravamo molto concentrati sulla nostra gara e stavamo solo cercando di ottenere il massimo dei punti. Guardavamo alle nuvole e alla possibilità che arrivasse la pioggia nell'ultima parte della gara. Eravamo più concentrati su quello''. Ma, nell'entourage del team austriaco, c'è chi non ha sprecato l'occasione.

LA GIOIA DI JOS Stiamo parlando di Jos Verstappen, il quale nella rubrica che tiene sul sito ufficiale del figlio ha commentato così il weekend di Imola: ''Max ha vissuto un ottimo weekend a Imola. L'ho trovato incredibilmente forte. Non ha commesso un solo errore, era solido e completamente in controllo. La Red Bull ha chiaramente fatto un passo nella giusta direzione. Ovviamente sapevamo che l'auto avrebbe ricevuto un upgrade in Italia, ma date le condizioni meteorologiche era difficile fare un confronto. Possiamo sicuramente concludere che siamo diventati più forti. Onestamente, mi è piaciuto vedere Max doppiare Hamilton, dopo tutto quello che è successo l'anno scorso. Hamilton ha passato davvero un periodo difficile, mentre il suo compagno di squadra George Russell sembrava essere più equilibrato. Non capita spesso di avere l'opportunità di doppiare una Mercedes''.

F1 2021: Jos Verstappen con il figlio Max

MARKO SARCASTICO Un altro commento poco simpatico verso Hamilton è arrivato da Helmut Marko che, riferendosi alle voci di un possibile addio del britannico dopo la beffa finale del 2021, ha dichiarato: ''Forse avrebbe dovuto smettere l'anno scorso''. Al momento, la Mercedes non può fare altro che incassare gli sberleffi. Il boss Toto Wolff ha commentato: ''Abbiamo vinto otto titoli mondiali Costruttori consecutivi, ma quest'anno siamo stati pessimi a uscire dai blocchi. Fa parte del lavoro venire lodato o screditato. Questo è il modo in cui vanno le cose''. Lo sa bene la Ferrari, ritornata sugli scudi dopo un 2020 tremendo e un 2021 vissuto in preparazione della rinascita vista in questo primo scorcio di campionato.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/04/2022