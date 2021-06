LA STORIA Il GP Francia è stato un appuntamento fisso nel calendario della F1 dal 1950 fino al 2008, con l'eccezione del 1955. La sede della gara si è spesso alternata tra due circuiti, inizialmente Reims e Rouen, poi Le Castellet e Digione. Il circuito Paul Ricard è poi diventato tappa fissa a fine anni '80, prima di cedere il testimone a Magny-Cours, teatro di tutti i gran premi tra gli anni '90 e 2000. Dopo 10 anni di assenza, il GP Francia è tornato in calendaro nel 2018, nuovamente sul circuito di Le Castellet. Curiosamente, è stato terreno di caccia per piloti e team italiano nelle sue prime edizioni, tanto che la Ferrari è la scuderia più vincente con ben 17 trionfi, a cui hanno contribuito anche le imprese di Michael Schumacher, pilota con più successi nella gara, ben otto di cui sei con il Cavallino Rampante. La Francia si è comunque riscattata in particolare grazie ai successi di Alain Prost, sei, e della Renault, cinque.

ALBO D'ORO GP FRANCIA F1