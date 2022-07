Lewis Hamilton preferisce non abbandonare la mascherina: "Non voglio ammalarmi di nuovo"

SITUAZIONE NORMALIZZATA Nel 2022 la F1 ha molto allentato le normative anti Covid che nelle precedenti due stagioni avevano creato una vera e propria bolla attorno a team e piloti. Quest'anno l'atmosfera nel paddock è molto simile a quella che si respirava fino al 2019, con il ritorno degli ospiti vip, degli eventi e in generale un minor ricorso alla mascherina da parte di tutti i presenti. In questo quadro, si nota ancora di più come Lewis Hamilton si stia mantenendo molto prudente, indossando il dispositivo di protezione molto più spesso dei suoi colleghi, ad esempio in conferenza stampa o durante le interviste con le televisioni.

EVITARE IL TRIS In passato Hamilton ha già contratto la malattia e nel 2020 è stato costretto a saltare il GP Sakhir, una gara per sua fortuna ininfluente per l'esito della stagione, proprio a causa del virus. E' stato lo stesso pilota della Mercedes a spiegare perché preferisce restare prudente ed evitare possibili contagi: ''Questa è una scelta personale. Ho notato che molte persone attorno a me si stanno ammalando e sicuramente non voglio ammalarmi di nuovo. L'ho già sperimentato due volte. Molti miei amici mi hanno scritto che hanno il Covid e alcuni stanno molto peggio di altri''.

F1 GP Austria 2022, Spielberg: Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton in conferenza stampa

LIBERA SCELTA Tornando alla situazione attuale, Hamilton ha aggiunto come sia sua premura evitare di contrarre di nuovo una malattia che limiterebbe le sue attività: ''Nessuno sta indossando una mascherina, quindi io indosso sicuramente la mia. Invito le persone a fare quello che vogliono fare: è la tua salute alla fine della giornata, ma io voglio tornare a casa sano. Voglio essere in grado di alzarmi, allenarmi e fare le cose che amo fare, quindi cerco - se posso - di mantenere al sicuro le persone che amo e che sono intorno a me''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/07/2022