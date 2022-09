Gli ascolti tv del GP Olanda 2022

La gara di Zandvoort registra ascolti in crescita per la diretta satellitare, stabile la differita sul digitale

BUONI RISCONTRI Il GP Olanda è stato vinto dal padrone di casa Max Verstappen, ma l'esito della gara è stato in bilico fino all'ultima parte e questo ha contribuito a non penalizzare gli ascolti tv, globalmente migliori rispetto al monologo Red Bull della settimana precedente a Spa. Restano lontani i dati di inizio anno, ma il periodo di calo della Ferrari influisce negativamente sulle ultime trasmissioni.

I DATI Partendo dalla diretta delle 15 sui canali di Sky Sport, sono stati in tutto 1.391.000 gli spettatori medi, per il 13,5% di share. Buona la crescita rispetto alla settimana precedente, quando si era andati poco sopra al milione e al 10%. La differita tardo pomeridiana su Tv8 replica invece in maniera quasi perfetta i dati del GP Belgio, raccogliendo 1.429.000 spettatori per 13,4% di share. I dati restano nel complesso più bassi rispetto al GP Ungheria che aveva chiuso la prima parte di stagione.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Di scena nel weekend anche il GP San Marino di MotoGP, disputato a Misano. La diretta delle 14 su Sky ha raccolto 641.000 spettatori, a cui si aggiungono gli 1.343.000 della contemporanea diretta su Tv8. Anche la F1 nel prossimo fine settimana godrà di doppia diretta tv, in occasione dell'atteso GP Italia in programma a Monza. Si tratta storicamente una delle gare con più seguito a livello televisivo, la speranza è che possa avere il traino di un ottimo risultato da parte della Ferrari.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/09/2022