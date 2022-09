Rosberg chiede cambiamenti in Ferrari, Binotto replica: "Facile parlare da fuori"

ANCORA ERRORI Anche nel GP Olanda la Ferrari è stata protagonista di più di un episodio controverso ai box. Questa volta a vedere il proprio risultato compromesso è stato Carlos Sainz, che al giro 15 ha dovuto attendere a lungo che i meccanici arrivassero con la gomma posteriore sinistra in occasione del suo primo pit-stop e poi ha preso 5 secondi di penalità per un unsafe release nelle concitate fasi finali di gara, chiudendo al quinto posto sotto la bandiera a scacchi ma solo ottavo nella classifica finale.

L'ATTACCO DI ROSBERG Quanto avvenuto a Zandvoort ha scatenato Nico Rosberg, opinionista per Sky Sport, che già dopo l'Ungheria era stato particolarmente duro con la Ferrari. Il campione del mondo 2016 ha dichiarato: ''Oh mio Dio. Mattia Binotto continua a dire 'No, no, non c'è bisogno di fare nessun cambiamento, va tutto bene'. Quando arriva quel giorno? Non è possibile, anche i team di F2 o i team di F3 svolgono un lavoro migliore nella loro strategia e ai pitstop rispetto alla Ferrari. Vai ai box e non c'è la gomma lì in una gara normale? Ad un certo punto hanno davvero bisogno di iniziare a fare dei cambiamenti''.

LA REPLICA DI BINOTTO Chiamato in causa, questa volta Binotto ha replicato alle critiche di Rosberg: ''Prima di tutto, penso che sia facile parlare quando sei fuori. È facile criticare. Ma non cambieremo le persone: questa è la mia risposta a Rosberg. Abbiamo grandi persone ed è stato dimostrato che ciò che è più importante nello sport è avere la stabilità e assicurarsi di migliorare giorno dopo giorno e gara per gara. Abbiamo grandi persone nella squadra e su questo non ho dubbi. Ci vogliono anni ed esperienza per tutte le squadre per arrivare in vetta e penso che non ci sia motivo per cui dovrebbe essere diverso per noi stessi''.

FOCUS SULLE PRESTAZIONI Entrando nel particolare dell'episodio della gomma mancante, Binotto ha poi spiegato: ''E' stata una chiamata molto tardiva per reagire a Hamilton con Carlos. Era una chiamata troppo tardiva. Ma io so, come Rosberg dovrebbe sapere a sua volta in quanto è un pilota esperto, che è molto più facile affrontare questo tipo di problemi piuttosto che le prestazioni. La prestazione è ciò che conta di più oggi secondo me''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/09/2022