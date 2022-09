GP Olanda 2022: risultati prove libere

Tutti i risultati del quindicesimo weekend della stagione 2022, in programma sul circuito di Zandvoort

A CASA DI MAX La F1 si sposta sulla spiaggia di Zandvoort, per la seconda edizione del ritrovato GP Olanda. Max Verstappen cercherà di allungare ancora in classifica generale e di regalare una gioia ai suoi tifosi che invaderanno il circuito, così come fatto nel 2021 quando ha ottenuto pole position e vittoria.

RISULTATI GP OLANDA 2022

Gara

Qualifiche

Prove libere 3

Prove libere 2

Prove libere 1

RISULTATI DEL VENERDI'

PL1 - Sessione in programma alle 12:30.

F1 GP OLANDA 2022, RISULTATI PL1

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/09/2022