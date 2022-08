Formula 1 GP Olanda 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP dei Paesi Bassi di Formula 1 a Zandvoort: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP OLANDA IN TV A stretto giro dopo il Gran Premio del Belgio la Formula 1 torna nei Paesi Bassi per il Gran Premio d'Olanda, la gara di casa del leader del mondiale Max Verstappen...

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 2 settembre

Prove libere 1: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Prove libere 2: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Sabato 3 settembre

Prove libere 3: 12.00 – 13.00 (Live MotorBox dalle ore 11.45)

Qualifiche: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Domenica 4 settembre

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 3 settembre

Qualifiche: 18.30 (differita)

Domenica 4 settembre

Gara: 18.00 (differita)

TUTTO SUL GP D'OLANDA 2022

La pista di Zandvoort mancava dalla Formula 1 dal 1985, prima del ritorno nel mondiale del 2021, ma è sempre stata una delle piste storiche dell'automobilismo mondiale. Inaugurata nel 1948, era un misto di una pista permanente e strade pubbliche, e ha esordito nel massimo campionato nel 1952, con Alberto Ascari su Ferrari a dominare la gara. 30 sono state le edizioni ospitate complessivamente dalla vecchia pista da 4,2 km circa (in 4 versioni simili tra esse), mentre l'attuale layout - diverso ma di simile lunghezza, ossia 4.252 metri) è figlio delle modifiche degli ultimi due decenni. I piloti che domenica disputeranno il Gran Premio d'Olanda dovranno affrontare per 72 volte le 14 curve di Zandvoort, di cui l'ultima sopraelevata dopo gli ultimi lavori progettati dallo Studio Dromo di Jarno Zaffelli. Il record della pista sono stati stabiliti lo scorso anno da Max Verstappen, che ha conquistato la pole con il tempo di 1'08''885, e da Lewis Hamilton, che in gara ha fermato i cronometri sul tempo di 1'11''097. Il pilota più vincente in terra d'Olanda è Jim Clark con 4 affermazioni (davanti a Jackie Stewart e Niki Lauda con 3) mentre il team è la Ferrari, che ha trionfato 8 volte nei Paesi Bassi contro le 6 della Lotus e le 3 della McLaren. Mercedes, Williams e Red Bull, invece, vantano un successo a Zandvoort.

La pioggia potrebbe arrivare a disturbare i piloti nel fine settimana olandese, soprattutto al sabato e alla domenica. Le temperature sarranno simili a quelle del GP del Belgio, ma con qualche grado in più durante il giorno, di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 2 settembre: temperature: max 14°, min 24°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 50%, vento 21 km/h.

Sabato 3 settembre: temperature: max 16°, min 22°; rovesci, precipitazioni 60%, umidità 61%, vento 19 km/h.

Domenica 4 settembre: temperature: max 14°, min 22°; rovesci, precipitazioni 40%, umidità 67%, vento 16 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/08/2022