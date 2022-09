Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Olanda

Dopo Spa, la F1 corre veloce verso Zandvoort, sede del GP numero 15 di questa appassionante stagione. E anche se è passata solo una settimana dal dominio di Max Verstappen in Belgio, sulla pista di casa - che, almeno sulla carta, si sposa al meglio alla Ferrari - la partita sembra decisamente più combattuta. Nelle libere, la F1-75 di Leclerc e Sainz è sembrata particolarmente a proprio agio sin dai primi chilometri, ma occhio a non sottovalutare l'idolo del pubblico olandese, che ci ha ormai abituati a rendere possibile l'impossibile, e il possibile ritorno di una Mercedes mai apparsa così competitiva alla vigilia delle sessioni ufficiali.

F1 2022. GP Olanda: Charles Leclerc (Ferrari)

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato, il momento in cui scegliere i cinque piloti e la scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui, il codice d'ingresso è 1d3ccff156) incombe. E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina degli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Olanda F1 2022 (la diretta dedicata alla F1 inizia al minuto 41.00) .

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 03/09/2022