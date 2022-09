F1 GP Olanda 2022, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE ZANDVOORT F1 Il tour de force della Formula 1 alla ripresa delle operazioni dopo la pausa estiva porta il circus dei GP a trasferirsi da Spa-Francorchamps alla vicina Olanda per il quindicesimo appuntamento della stagione 2022. Sulla pista di Zandvoort, dove la marea oranje si prepara per festeggiare l'idolo di casa Max Verstappen, la Ferrari proverà a invertire il trend negativo degli ultimi due GP, in cui la F1-75 è sembrata fare passi indietro (molto evidenti nel GP Belgio) rispetto alla Red Bull. Riusciranno Leclerc e Sainz a tornare in lotta per la vittoria e rilanciarsi quantomeno psicologicamente in vista della tappa di Monza? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del GP Olanda 2022.

