Albo d'oro Gran Premio d'Olanda

LA STORIA Il GP Olanda è stato a lungo una tappa fissa del Mondiale F1. Dopo due gare non valide per il campionato disputate nel 1950 e nel 1951, dal 1952 al 1985 è sempre stato in calendario, con l'eccezione di quattro stagioni (1954, 1956, 1957 e 1972). Sede unica del gran premio è stato il circuito di Zandvoort, tortuoso tracciato che sorge in riva al mare, poco lontano dalla città di Amsterdan. Proprio questo autodromo, rinnovato in alcuni suoi tratti e riammodernizzato, è stato scelto ancora una volta come sede del GP Olanda, rientrante in calendario nel 2020 prima che l'esordio fosse rimandato di un anno a causa della pandemia da coronavirus. Con quattro successi, Jim Clark è il pilota più vincente, mentre tra i team svetta la Ferrari con ben otto vittorie. Ultimo vincitore è invece Max Verstappen, che si è imposto dinanzi al pubblico in visibilio, nell'edizione 2021.

ALBO D'ORO GP OLANDA F1

Anno Sede Gp Pilota Team 1952 Zandvoort Alberto Ascari Ferrari 1953 Zandvoort Alberto Ascari Ferrari 1955 Zandvoort Juan Manuel Fangio Mercedes-Benz 1958 Zandvoort Stirling Moss Vanwall 1959 Zandvoort Jo Bonnier BRM 1960 Zandvoort Jack Brabham Cooper-Climax 1961 Zandvoort Wolfgang von Trips Ferrari 1962 Zandvoort Graham Hill BRM 1963 Zandvoort Jim Clark Lotus-Climax 1964 Zandvoort Jim Clark Lotus-Climax 1965 Zandvoort Jim Clark Lotus-Climax 1966 Zandvoort Jack Brabham Brabham-Repco 1967 Zandvoort Jim Clark Lotus-Ford 1968 Zandvoort Jackie Stewart Matra-Ford 1969 Zandvoort Jackie Stewart Matra-Ford 1970 Zandvoort Jochen Rindt Lotus-Ford 1971 Zandvoort Jacky Ickx Ferrari 1973 Zandvoort Jackie Stewart Tyrrell-Ford 1974 Zandvoort Niki Lauda Ferrari 1975 Zandvoort James Hunt Hesketh-Ford 1976 Zandvoort James Hunt McLaren-Ford 1977 Zandvoort Niki Lauda Ferrari 1978 Zandvoort Mario Andretti Lotus-Ford 1979 Zandvoort Alan Jones Williams-Ford 1980 Zandvoort Nelson Piquet Brabham-Ford 1981 Zandvoort Alain Prost Renault 1982 Zandvoort Didier Pironi Ferrari 1983 Zandvoort René Arnoux Ferrari 1984 Zandvoort Alain Prost McLaren-TAG Porsche 1985 Zandvoort Niki Lauda McLaren-TAG Porsche 2021 Zandvoort Max Verstappen Red Bull-Honda