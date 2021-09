Tutti i risultati del weekend in programma sul circuito olandese di Zandvoort

RITORNO NEI PAESI BASSI A 36 anni di distanza dalla sua ultima edizione, il GP Olanda rientra nel Mondiale di F1, spinto dall'entusiasmo per le imprese di Max Verstappen. Il circuito di Zandvoort, aggiornato in più punti per garantire maggior spettacolo, torna ad ospitare il Circus con un anno di ritardo rispetto ai programmi iniziali, a causa della pandemia di Covid-19. L'ultimo gran premio disputato si chiuse con la doppietta McLaren firmata da Niki Lauda e Alain Prost.

RISULTATI GP OLANDA 2021

GRIGLIA DI PARTENZA GP OLANDA 2021

1a Fila 1. Max Verstappen

Red Bull 2. Lewis Hamilton

Mercedes 2a Fila 3. Valtteri Bottas

Mercedes 4. Pierre Gasly

AlphaTauri 3a Fila 5. Charles Leclerc

Ferrari 6. Carlos Sainz

Ferrari 4a Fila 7. Antonio Giovinazzi

Alfa Romeo 8. Esteban Ocon

Alpine 5a Fila 9. Fernando Alonso

McLaren 10. Daniel Ricciardo

McLaren 6a Fila 11. George Russell

Williams 12. Lance Stroll

Aston Martin 7a Fila 13. Lando Norris

McLaren 14. Nicholas Latifi

Williams 8a Fila 15. Yuki Tsunoda

AlphaTauri 16. Sergio Perez

Red Bull 9a Fila 17. Sebastian Vettel

Aston Martin 18. Robert Kubica

Alfa Romeo 10a Fila 19. Mick Schumacher

Haas 20. Nikita Mazepin

Haas

RISULTATI DEL SABATO

QUALIFICHE - È Max Verstappen ad ottenere la pole position del GP Olanda, al termine di una qualifica che lo ha visto rispettare il ruolo di favorito della vigilia. Nel finale Lewis Hamilton si porta a soli 38 millesimi dal rivale, che però nel giro migliore non ha utilizzato il DRS nel tratto finale. Valtteri Bottas e Pierre Gasly partiranno in seconda fila davanti alle due Ferrari. Male Sergio Perez e Sebastian Vettel eliminati nella Q1, doppio incidente per le Williams durante la Q2.

VEDI ANCHE

F1 GP OLANDA 2021, RISULTATI QUALIFICHE

Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:10.036 1:09.071 1:08.885 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:10.114 1:09.726 1:08.923 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:10.219 1:09.769 1:09.222 4 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:10.274 1:09.541 1:09.478 5 Charles Leclerc Ferrari 1:09.829 1:09.437 1:09.527 6 Carlos Sainz Ferrari 1:10.022 1:09.870 1:09.537 7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:10.050 1:10.033 1:09.590 8 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:10.179 1:09.919 1:09.933 9 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:10.435 1:10.020 1:09.956 10 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:10.255 1:09.865 1:10.166 11 George Russell Williams-Mercedes 1:10.382 1:10.332 12 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:10.438 1:10.367 13 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:10.489 1:10.406 14 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:10.093 1:11.161 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:10.462 1:11.314 16 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:10.530 17 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:10.731 18 Robert Kubica Alfa Romeo-Ferrari 1:11.301 19 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1.11.387 20 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:11.875

PL3 - Max Verstappen domina l'ultima sessione di prove libere del GP Olanda 2021, staccando nettamente la coppia Mercedes. Sergio Perez unico altro pilota entro il secondo di distacco. Mattinata non positiva per la Ferrari, nona con Charles Leclerc e a muro con Carlos Sainz, il quale ha pesantemente danneggiato la sua vettura.

F1 GP OLANDA 2021, RISULTATI PL3

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:09.623 13 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:10.179 0.556 17 3 Lewis Hamilton Mercedes 1:10.417 0.794 22 4 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:10.526 0.903 20 5 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:10.670 1.047 16 6 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:10.781 1.158 19 7 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:10.842 1.219 19 8 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:10.872 1.249 20 9 Charles Leclerc Ferrari 1:10.896 1.273 20 10 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:11.005 1.382 21 11 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:11.013 1.390 19 12 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:11.083 1.460 19 13 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:11.180 1.557 23 14 George Russell Williams-Mercedes 1:11.274 1.651 20 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:11.299 1.676 20 16 Carlos Sainz Ferrari 1:11.940 2.317 5 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:11.980 2.357 29 18 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:12.136 2.513 23 19 Robert Kubica Alfa Romeo-Ferrari 1:12.162 2.539 28 20 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:12.366 2.743 20

RISULTATI DEL VENERDI'

PL2 - La seconda sessione di prove libere del GP Olanda perde subito Lewis Hamilton, appiedato da un problema al motore. Ne approfittano le due Ferrari che completano un'incoraggiante doppietta, precedendo Esteban Ocon, Valtteri Bottas e l'atteso Max Verstappen.

F1 GP OLANDA 2021, RISULTATI PL2

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:10.902 29 2 Carlos Sainz Ferrari 1:11.056 0.154 28 3 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:11.074 0.172 33 4 Valtteri Bottas Mercedes 1:11.132 0.230 33 5 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:11.264 0.362 28 6 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:11.280 0.378 30 7 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:11.462 0.560 29 8 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:11.488 0.586 27 9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:11.678 0.776 30 10 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:11.713 0.811 24 11 Lewis Hamilton Mercedes 1:11.911 1.009 3 12 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:11.946 1.044 27 13 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:12.096 1.194 31 14 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:12.136 1.234 29 15 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:12.157 1.255 25 16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:12.206 1.304 31 17 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:12.607 1.705 31 18 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:12.610 1.708 27 19 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:12.835 1.933 12 20 George Russell Williams-Mercedes 1:12.855 1.953 30

PL1 - L'esordio della nuova Zandvoort è stato poco fortunato, con gran parte della sessione passata sotto bandiera rossa dopo la rottura del motore dell'Aston Martin di Sebastian Vettel. Il miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP Olanda è stato fatto segnare da Lewis Hamilton, che ha preceduto di un decimo Max Verstappen e le due Ferrari.

F1 GP OLANDA 2021, RISULTATI PL1

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:11.500 17 2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:11.597 0.097 18 3 Carlos Sainz Ferrari 1:11.601 0.101 19 4 Charles Leclerc Ferrari 1:11.623 0.123 18 5 Valtteri Bottas Mercedes 1:11.738 0.238 18 6 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:12.158 0.658 18 7 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:12.231 0.731 17 8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:12.359 0.859 18 9 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:12.431 0.931 18 10 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:12.515 1.015 19 11 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:12.679 1.179 18 12 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:12.907 1.407 16 13 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:13.053 1.553 20 14 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:13.081 1.581 18 15 George Russell Williams-Mercedes 1:13.181 1.681 15 16 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:13.328 1.828 18 17 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:13.516 2.016 14 18 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:13.847 2.347 17 19 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:15.984 4.484 6 20 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda No time 3