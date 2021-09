FERRARI TORNA DAVANTI Guardando il layout della rinnovata pista di Zandvoort, già nei giorni scorsi era sembrato probabile che la Ferrari SF21 potesse fare minore fatica rispetto al disastro - non certo favorito dalla pioggia - dello scorso Gp del Belgio. In pochi, però, si sarebbero forse aspettati due Rosse davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere, chiusa con il miglior tempo di Charles Leclerc ad anticipare di 152 millesimi il compagno di squadra Carlos Sainz. Una buona prestazione che incoraggia in vista del prosieguo del weekend, considerando che, nelle prime libere, non si vedeva una Ferrari così in palla da Monte Carlo.

F1, GP Olanda 2021: le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz

VERSTAPPEN C'È Da non sottovalutare, però, la prestazione del padrone di casa Max Verstappen. L'idolo del pubblico oranje accorso in massa sin dal venerdì sugli spalti dell'autodromo che sorge a pochi chilometri dalla capitale Amsterdam, ha infatti chiuso con il quinto tempo di giornata, confermandosi fortissimo sul passo gara. Un segnale decisamente importante anche considerando che l'unico antagonista per il titolo, il leader del mondiale e campione in carica Lewis Hamilton, ha percorso solo due giri prima di parcheggiare la sua Mercedes W12 a causa di un problema al motore, che mette in salita l'intero weekend.

F1 GP Olanda 2021, Zandvoort: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) spinge la macchina dopo il guasto

IL FANTAF1 Insomma, Hamilton o Verstappen? Ferrari o McLaren? Puntare su Perez nonostante un venerdì totalmente da dimenticare? Di questo e tanto altro abbiamo parlato in diretta Instagram con gli amici di @WikiFanta, sito specializzato in Fantacalcio e altri fantasy game, con cui abbiamo anche provato a darvi i nostri consigli in vista del weekend del Gran Premio d'Olanda. Riuscirete a battere i nostri team virtuali nella lega MotorBox Racing Club (codice d'ingresso 72e5dcbdc0) in questa seconda parte di stagione?

F1 GP OLANDA 2021: IL VIDEO COMMENTO DI PL1 E PL2 IN DIRETTA INSTAGRAM E I CONSIGLI SUL FANTASY F1