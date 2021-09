Il video commento a caldo di quanto accaduto nel Gp a Zandvoort: Verstappen manda in estasi gli oranje, vince e torna in vetta. L'analisi sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport

SUPERMAX È stata una gara senza storia, quella dominata dal primo all'ultimo giro sulla pista di Zandvoort. Partito bene dalla pole position, l'idolo del pubblico olandese Max Verstappen ha fatto esplodere in un boato i propri tifosi, tornando al comando della classifica mondiale. Niente da fare invece per Lewis Hamilton che, pur tentando di variare sul piano delle gomme e delle strategie di gara, obbligando il giovane della Red Bull a marcarlo a uomo sulla tattica a due soste, ha dovuto accontentarsi della seconda posizione e del giro più veloce, strappato all'ultimo istante al compagno di squadra Valtteri Bottas (terzo al traguardo). Alla vigilia della tappa di Monza c'è dunque un avvicendamento al vertice della generale, con Verstappen che torna a condurre con soli tre punti sul sette volte iridato. Di questo e tanto altro, compresa la prestazione Ferrari che chiude con il quinto e settimo posto di Charles Leclerc e Carlos Sainz, rosicchiando punti sulla McLaren (Norris è decimo, Ricciardo fuori dai punti), abbiamo parlato in diretta sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport con gli amici di F1 Inspector. Di seguito il video per riguardare il nostro commento al Gp d'Olanda 2021

