LIVE F1 2021

LIVE ZANDVOORT F1 Neppure il tempo di placare le polemiche per il non-Gp del Belgio a Spa, che - fortunatamente - la Formula 1 torna in pista per tornare a parlare di gare, sorpassi e lotta per il titolo. Il circus riaccende i motori nella seconda delle tre tappe del trittico di fine estate, di scena a casa di Max Verstappen: il Gp dell'Olanda torna infatti a disputarsi nella sua storica sede di Zandvoort, una pista che negli ultimi mesi si è rifatta il look (grazie all'intervento dell'italiana Dromo di Jarno Zaffelli) per tornare a ospitare il mondiale e che, con le sue sopraelevate, presenta una sfida inedita per team e piloti. Ma, con soli 3 punti di distacco, è ovviamente sulla lotta al vertice che si riaccendono i riflettori: riuscirà l'idolo del pubblico a scalzare il leader Lewis Hamilton dalla vetta della classifica? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca di tutte le sessioni del mondiale 2021 di F1.

Prove libere 1 GP Olanda 2021 live dalle 11.15 di venerdì 3 settembre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.