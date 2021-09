VERSTAPPEN DA RECORD Alla fine è stata anche più combattuta del previsto, la qualifica del Gran Premio d'Olanda che sembrava aver già decretato, ancora prima del via, la pole position di Max Verstappen. L'idolo del pubblico di Zandvoort ha davvero staccato il biglietto per la partenza al palo, ma lo ha fatto con soli 38 millesimi di vantaggio su un Lewis Hamilton riuscito solo nell'ultimo tentativo a tirare fuori il massimo dalla sua Mercedes. Solo in terza fila, alle spalle dell'altra Mercedes di Bottas e dell'AlphaTauri di un ottimo Pierre Gasly, le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che, nonostante tutto, si confermano in buona condizione tra le pieghe di un tracciato che sembra congeniale alla SF21. Di questo e tanto altro ancora, non dimenticando dell'eccezionale performance di Antonio Giovinazzi, settimo in griglia, abbiamo parlato nella nostra consueta video-analisi delle qualifiche, in onda sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport.

F1 GP OLANDA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA INSTAGRAM