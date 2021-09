UN WEEKEND VISSUTO PERICOLOSAMENTE L'incomprensione in pista tra Nikita Mazepin e Mick Schumacher avvenuta sabato durante le qualifiche del GP Olanda, con successive accuse del russo verso il tedesco, ha lasciato pesanti strascichi nel box Haas e la gara di domenica lo ha subito confermato. I due rookie si sono trovati a battagliare per la posizione al termine del primo giro a Zandvoort e Mazepin si è reso protagonista di una manovra di difesa fin troppo aggressiva che ha portato al contatto tra le due monoposto.

F1, GP Olanda 2021: la sostituzione dell'ala di Mick Schumacher danneggiata nel contatto con Nikita Mazepin

SCHUMACHER E I PARERI DEI COLLEGHI Dopo le esternazioni del compagno di squadra davanti ai microfoni del giorno prima, al termine del GP Olanda Schumacher ha preferito non commentare il nuovo episodio pubblicamente, pur aggiungendo un'osservazione velenosa: ''È più una cosa sua quella di criticare davanti ai media. Quindi ne rimango fuori e chiarirò internamente con la squadra. Quello che dirò è che non avviene solo con me, sta succedendo con diversi piloti in griglia. Sergio Perez è venuto da me e mi ha chiesto: 'Cosa sta facendo???'''.

RALF PREOCCUPATO Molto meno diplomatico è stato lo zio di Mick, Ralf Schumacher. L'ex pilota di Williams e Jordan ha ormai perso la pazienza nei confronti di Mazepin e chiede provvedimenti: ''Mick era in una posizione perfetta per sorpassare, quando Mazepin si è spostato, ha rallentato e ha persino rotto l'ala anteriore di Mick nella manovra. Tali azioni ad alte velocità sono pericolose per la vita. Con manovre del genere, Nikita non ha posto in F1. I rischi che sta correndo non vanno di pari passo con il suo talento. Sembra sopraffatto e frustrato. Gunther Steiner deve intervenire ora e con urgenza. Anche se i soldi sono necessari, questo non può essere il prezzo per mettere in pericolo la tua squadra''.

F1 2021, Ralf Schumacher

STEINER OPERATORE DI PACE Tra i due fuochi rimane il povero Steiner, stretto tra la necessità di tenere Mazepin e i soldi che prota il padre e quella di calmare Schumacher: ''Lavoreremo per risolvere il problema. Finora non abbiamo trovato una soluzione, ma ci siederemo prima di Monza per risolverla. Dobbiamo trovare un compromesso, altrimenti dovremo introdurre delle regole''. Riguardo la manovra di Mazepin, il manager altoatesino ha cercato ancora di mediare: ''Non direi che era sporca. Ne servono sempre due per ballare il tango...''.