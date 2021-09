CALORE STRABORDANTE La marea arancione è quel muro di tifosi olandesi che segue in massa Max Verstappen soprattutto nei gran premi europei, colorando e vivacizzando le tribune dei circuiti. Una passione e un folklore che ricordano i ''canarini'' che in tanti anni hanno seguito Valentino Rossi in tutto il mondo, portando ampie chiazze di giallo a fare da contorno alle imprese del Dottore. Il ritorno in calendario del GP Olanda, però, rischia di rendere addirittura pericoloso l'entusiasmo degli orange.

L'APPELLO DI MICK I piloti lo sanno bene e lo temono, perché già nel GP Belgio hanno avuto modo di constatare come il ritorno in massa dei tifosi di Verstappen sulle tribune abbia ricadute anche sulla loro attività in pista. Al centro delle loro preoccupazioni c'è il ricorso intensivo ai fumogeni, una pratica che in determinate condizioni climatiche e di pista può portare non pochi disturbi ai protagonisti della Formula 1. E così Mick Schumacher, uno degli esordienti di questa stagione, ha lanciato un appello alla vigilia del weekend di Zandvoort: ''Tutti non vedono l'ora che inizi questo evento. C'è un grande tifo - ha dichiarato nella conferenza stampa del giovedì - ma voglio dire che spero che non ci siano così tanti fumogeni come a Spa, dove tutto è finito in pista. Hanno anche un cattivo odore e resta sempre all'interno dell'abitacolo. Quindi sì, ragazzi, riduceteli al minimo per favore''.

RICCIARDO REALISTA Sul potenziale pericolo dei fumogeni si è espresso anche Esteban Ocon, il quale ha ricordato come a Spa non riuscisse a vedere una curva per colpa del fumo, che in quella situazione andava ad aggiungersi alle già difficili condizioni di visibilità legata alla tanta acqua in pista. Sebastian Vettel ha scherzato dichiarando che ''assaggerà molta arancia'' in questo weekend, mentre Daniel Ricciardo non si fa illusioni: ''Gli olandesi si divertono sempre. Ho la sensazione che la pista sarà coperta dal fumo per la maggior parte del tempo''.