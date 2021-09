ESORDIO CALDO Dal punto di vista ambientale, il GP Olanda rappresenta senz'altro il weekend più difficile per Lewis Hamilton. Zandvoort è rientrata di prepotenza nel calendario di F1 spinta dall'entusiasmo suscitato in patria dai risultati ottenuti da Max Verstappen e il Covid-19 ha fatto sì che la prima edizione si disputasse non lo scorso anno, ma in questo 2021 nel corso del quale i due si stanno contendendo senza esclusione di colpi il titolo mondiale. Logico che la marea arancione che ha invaso il circuito sia pronta a spingere il proprio beniamino e a fischiare il rivale, come già accaduto anche su altri tracciati europei.

TIFO DALL'ALTO Proprio per questo motivo, un tifoso di Hamilton ha escogitato un modo particolare per portare il proprio sostegno al sette volte campione del mondo, beffando in un certo senso i supporter di Verstappen. Neil Steele, questo il suo nome, ha noleggiato alla cifra di 1.600 sterline (oltre 1.800 euro) un piccolo aereo da turismo, al quale è stato attaccato uno striscione con il messaggio: ''7 volte Campione del Mondo... semplicemente adorabile. #TEAMLH''. Il velivolo ha sorvolato questa mattina Zandvoort, non passando di certo inosservato.

VEDI ANCHE

Here is the plane taking off this morning #TeamLH...going up and down Zandvoort beach now @LewisHamilton 💜 pic.twitter.com/PEidanDUez — @thestaveros (@the_staveros) September 3, 2021

POCHI CONTRO TANTI Il 41enne Steel è stato raggiunto dal The Sun, al quale ha raccontato la sua iniziativa: ''È un'occasione per mostrare a Lewis un sostegno extra mentre entra nella tana del leone, qui nel cortile di Max. Spero sia un piccolo modo per avere la meglio sui 70.000 fan olandesi che circonderanno e sovrasteranno di numero noi pochi tifosi di Lewis e della Mercedes presenti a Zandvoort in questo weekend''.

IL PENSIERO DI MAX Riguardo al possibile tifo ostile nei confronti di Hamilton, Verstappen nella conferenza stampa del giovedì si era così espresso: ''Non credo che spetti a me dire: 'ragazzi, non potete fischiare', perché io non sono loro e devo concentrarmi solo su quello che sto facendo in pista. Sono sicuro che la maggior parte di loro sia qui solo per un grande fine settimana e per vedere le auto da corsa. Certo, alcuni di loro fischiano, ma non posso decidere per loro. Posso dire 'non potete farlo', ma pensate davvero che mi ascoltererebbero?''.