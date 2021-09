FORTUNA E SFORTUNA Una domenica da ottovolante per Antonio Giovinazzi, che con la settima casella in griglia nel Gran Premio d'Olanda di domani, conquistata oggi a Zandvoort, eguaglia il suo miglior risultato in qualifica in Formula 1. E dire al termine della Q2 la sfortuna sembrava aver colpito duro la monoposto numero 99 , sulla quale una gomma non ne voleva più sapere di uscire, un problema al dado come quello capitato allo sfortunato Bottas a Monte Carlo. La buona sorte, però, è tornata per l'italiano - che fino a quel momento aveva il decimo tempo su 15, sotto forma dell'incidente di Nicholas Latifi, che ha indotto la direzione gara a cancellare gli ultimi 2 minuti di sessione e ad avanzare direttamente alla Q3.

FUTURO INCERTO In questo modo Giovinazzi - il cui futuro in Alfa Romeo è in bilico stando alle ultime voci di mercato - ha potuto riordinare le idee e prendere parte all'ultimo segmento di qualifica, timbrando un super ultimo giro in 1'09''590 e fermandosi a poco meno di 7 decimi dalla pole position di Max Verstappen e a un decimo e spiccioli dalla seconda fila di Pierre Gasly. Di più: Charles Leclerc e Carlos Sainz con la Ferrari hanno fatto appena una manciata di centesimi meglio di lui. Al termine della sessione, il pilota italiano si è concesso ai microfoni di Sky: ''Sono super soddisfatto, già ieri abbiamo dimostrato il nostro potenziale, un po' come era accaduto a Monaco. Il ringraziamento più grande va al team: c'è stato un problema con l'anteriore destra ma alla fine è andata bene e grazie all'interruzione della bandiera rossa ci è tornata un po' di fortuna dopo la sfortuna''.

OBIETTIVO TOP TEN ''Il giro che ho poi fatto in Q3 è stato magnifico, è la cosa miglioe che potessi fare per ringraziare la squadra del lavoro fatto'' - ha proseguito Antonio - ''Delle operazioni alla ruota ho visto solo tanto sudore da parte ragazzi, il mio preparatore mi ha detto di stare tranquillo e di mantenere la concentrazione, e così ho visualizzato il giro e poi l'ho ripetuto in Q3, un giro bellissimo. Domani? Vedremo... è una pista nuova, il primo giro sarà un'incognita per tutti. Il nostro passo gara non era male, e qui sarà difficile sorpassare. Puntiamo ad avere una strategia normale, cerchiamo di fare bene al primo giro e poi, anche rimanere in quella posizione andrebbe benissimo''.