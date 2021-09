È la settimana del ritorno del GP d'Olanda a Zandvoort: gli orari per seguire in TV la gara su Sky e TV8, le previsioni meteo e i risultati

GP OLANDA IN TV Dopo la farsa andata in scena a Spa-Francorchamps, con il meteo avverso che non ha permesso ai piloti di gareggiare se non per due criticatissimi giri dietro alla Safety Car, è già ora di voltare pagina con il Gran Premio d'Olanda che si svolgerà nella pista di Zandvoort, nei Paesi Bassi. Il tracciato è stato modernizzato dalla Dromo di Jarno Zaffelli e avrebbe dovuto fare il suo debutto già lo scorso anno, ma la Pandemia ha rinviato a domenica prossima il ritorno sulle scene di una pista che ha già ospitato ben 30 volte la Formula 1, con diverse conformazioni, tra il 1952 e il 1985. Con i punti a tavolino conquistati in Belgio, Max Verstappen su Red Bull si presenta all'appuntamento di casa con i favori del pronostico e con appena 3,5 lunghezze da recuperare sul leader della classifica iridata Lewis Hamilton su Mercedes. La sfida, ovviamente, sarà tra loro due, ma occhio ai possibili inserimenti dei rispettivi scudieri Sergio Perez e Valtteri Bottas, o - su una pista corta, inedita e tortuosa - a quelli dei piloti Ferrari (Carlos Sainz e Charles Leclerc) e McLaren (Lando Norris e Daniel Ricciardo) che si stanno giocando una prestigiosa terza piazza iridata. Attenzione anche ai possibili outsider, come il vincitore a sorpresa del Gran Premio d'Ungheria Esteban Ocon, ai vecchi leoni Fernando Alonso e Sebastian Vettel e al pilota dell'AlphaTauri Pierre Gasly.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara. Per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi di ogni singola sessione. Infine, si potrà vedere l'evento in differita in chiaro anche su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

Vista aerea del circuito di Zandvoort

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 3 settembre

Prove libere 1: 11.30 – 12.30 (Live MotorBox dalle ore 11.15)

Prove libere 2: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Sabato 4 settembre

Prove libere 3: 12.00 – 13.00 (Live MotorBox dalle ore 11.45)

Qualifiche: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Domenica 5 settembre

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

VEDI ANCHE

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI IN DIFFERITA SU TV8

Sabato 4 settembre

Qualifiche: 18.30

Domenica 5 settembre

Gara: 18.30

TUTTO SUL GP D'OLANDA 2021

La pista di Zandvoort manca dalla Formula 1 dal 1985, ma è una delle piste storiche dell'automobilismo mondiale. Inaugurata nel 1948, era un misto di una pista permanente e strade pubbliche, e ha esordito nel massimo campionato nel 1952, con Alberto Ascari su Ferrari a dominare la gara. 30 sono state le edizioni ospitate complessivamente dalla vecchia pista da 4,2 km circa (in 4 versioni simili tra esse), mentre l'attuale layout - diverso ma di simile lunghezza, ossia 4.252 metri) è figlio delle modifiche degli ultimi due decenni. I piloti che domenica disputeranno il Gran Premio d'Olanda dovranno affrontare per 72 volte le 14 curve di Zandvoort, di cui l'ultima sopraelevata dopo gli ultimi lavori progettati dalla Dromo di Jarno Zaffelli. Storicamente non ci sono record della pista per la Formula 1 su questa configurazione e non ha senso menzionare quelli del vecchio tracciato. Ha senso invece, e molto, citare i più vincenti in terra d'Olanda, ossia Jim Clark con 4 affermazioni (davanti a Jackie Stewart e Niki Lauda con 3) e la Ferrari, che ha trionfato 8 volte nei Paesi Bassi contro le 6 della Lotus e le 3 della McLaren. Mercedes e Williams, invece, vantano un solo successo a Zandvoort.

Dopo il bagnatissimo Belgio, i vicini Paesi Bassi potrebbero concedere una tregua ai piloti impegnati nel mondiale di Formula 1. La possibilità di precipitazioni a quelle latitudini è sempre dietro l'angolo, ma le prime previsioni meteo parlano di un tempo che dovrebbe reggere fino alla fine del weekend, con temperature, però, già autunnali. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 3 settembre: temperature: max 20°, min 12°; per lo più soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 76%, vento 16 km/h.

Sabato 4 settembre: temperature: max 19°, min 12°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 72%, vento 14 km/h.

Domenica 5 settembre: temperature: max 23°, min 15°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 71%, vento 14 km/h.