LA RIVALITÀ Partiranno ancora una volta l’uno di fianco all’altro, nella prima fila del Gran Premio d’Olanda 2021. Il leader del mondiale Lewis Hamilton e il suo principale sfidante Max Verstappen, appaiati per l’ennesima volta in una stagione ricca di sorpassi e colpi di scena al vertice, stavolta su un tracciato dove il sorpasso è tutt’altro che banale nonostante la possibilità di aprire il Drs sul rettilineo del traguardo. Difficile dire chi la spunterà, con l’asso olandese che, per ragioni ambientali e soprattutto prestazionali – la sua Red Bull RB16B è sempre parsa a proprio agio tra le sopraelevate di Zandvoort – parte favorito e punta ad arrivare a Monza da capoclassifica. Facile, al contrario, ipotizzare che, nella rivalità più accesa degli ultimi anni, l’incidente di Silverstone non sarà un caso isolato.

F1 GP Gran Bretagna 2021, Silverstone: Lewis Hamilton (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull)

PARLA PROST Pensieri e parole di Alain Prost, e cioè di un pilota che in tema di vittorie – quattro i titoli mondiali portati a casa in carriera – e soprattutto di rivalità, visto il celebre dualismo con Ayrton Senna, potrebbe tenere lezioni universitarie. Intervistato dal quotidiano olandese De Telegraaf, la leggenda dell’automobilismo transalpino ha pronosticato altri, clamorosi, scontri al vertice tra Lewis e Max: “Guardo la loro battaglia da appassionato e spero che duri fino all’ultima gara della stagione. Un tifoso ovviamente vuole vedere i piloti lottare fieramente un po’ come Hamilton e Verstappen stanno facendo in questo momento. È chiaro che un incidente come quello visto a Silverstone non è necessariamente quello che la gente vuole vedere, ma credo che sia inevitabile che accada di nuovo. Speriamo solo che non capiti troppo spesso”.

Formula 1, Alain Prost

L’ENDORSEMENT Prost, adesso impegnato con Alpine come ambasciatore e dirigente della scuderia, ha poi elogiato le qualità mentali e di pilotaggio dell’idolo del pubblico di casa, autore ieri di una pole position stratosferica nonostante un piccolo problema al Drs: “Verstappen è un lottatore, uno in grado di mettere Lewis sotto pressione, il che è davvero positivo per il nostro sport. Credo che al momento chiunque sia un sostenitore di Max per le doti che ha dimostrato sin da quando ha esordito in Formula 1. Io ancora ricordo di averlo intervistato dopo la sua prima vittoria a Barcellona e di essere rimasto davvero impressionato dalla maturità che mi aveva trasmesso con le sue parole. Ovviamente, anche lui ha commesso degli errori, ma è stata una parte del processo di apprendimento e crescita. Adesso sbaglia molto meno e ha con sé un bel bagaglio di esperienza”.