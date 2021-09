TESTACODA Disavventura mattutina per Carlos Sainz e la Ferrari. Nel corso delle prove libere tre il pilota spagnolo ha perso il controllo della sua auto in ingresso di curva 3, perdendo il retrotreno e andando in testacoda a picchiare contro le barriere esterne. Nessuna conseguenza per il pilota, tante per la sua auto, che dovrà essere rimessa a nuovo dai meccanici entro le prossime due ore e mezza, prima che scattino le qualifiche del Gran Premio d'Olanda sull'inedita pista di Zandvoort. Di seguito il video dell'incidente di Sainz.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/09/2021