Gli ascolti tv del GP Italia 2022

CERTEZZA Storicamente, il weekend di Monza è uno di quelli che fa registrare gli ascolti tv più alti nel corso di una stagione di F1. Sfruttando la doppia trasmissione in diretta, anche quest'anno i dati sono stati molto alti, anche se come vedremo non è stato battuto il record di Imola, con il GP San Marino che aveva potuto beneficiare di un periodo in cui l'entusiasmo era al massimo grazie ai risultati della Ferrari nei primi gran premi stagionali.

I DATI Passando ai numeri, la trasmissione delle 15 sui canali di Sky Sport ha totalizzato 1.406.000 spettatori e l’11,7% di share. La contemporanea diretta su Tv8 è salita fino a 3.361.000 spettatori, per il 28% di share. I dati sommati portano a un totale di 4.767.000 spettatori, per quasi il 40% di share. Rispetto a Imola, è leggermente salito il dato di Tv8, ma è sceso di circa 400.000 spettatori quello di Sky e così il muro dei 5 milioni di telespettatori, oltrepassato ad aprile, non è stato questa volta raggiunto. Complice la bella domenica di fine estate, che ha portato più gente ad essere fuori di casa, è invece molto migliore il dato dello share, che in primavera arrivò a circa il 32%.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Dopo tre domeniche consecutive, e complice la cancellazione del GP Russia, la F1 si prende una breve vacanza e tornerà di scena il 2 ottobre con il GP Singapore, gara che verrà trasmessa in diretta da SkySport alle 14 e in differita da Tv8. Nel frattempo, sarà la MotoGP a occupare gli appassionati, con il GP Aragona in programma nel prossimo weekend.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/09/2022