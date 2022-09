Tentano di costruirsi una tribuna: la polizia ferma i tifosi di Verstappen

INGEGNO OLANDESE Nel corso degli anni, gli appassionati italiani hanno escogitato numerose soluzioni per assistere nel miglior modo possibile allo spettacolo della gara di Monza, ma probabilmente non si era mai visto un livello di organizzazione simile a quello di un folto gruppo di tifosi olandesi, sorpresi nella serata di giovedì mentre cercavano di costruirsi una tribuna fai da te in prossimità della Prima Variante.

Il sequestro del materiale (foto Adnkronos)

L'INTERVENTO DELLA POLIZIA Il tutto è avvenuto nell'area campeggio del circuito di Monza, già affollata di tifosi nella giornata di ieri come abbiamo potuto verificare di persona durante il nostro giro a piedi della pista. In quella zona erano presenti delle roulotte e sul tetto, comodamente adagiati su delle sedie, alcuni tifosi che si godevano la vista al tramonto. Nelle ore successive, però, qualcuno ha provato ad andare oltre: nel corso della serata, 80 olandesi sono stati infatti sorpresi ad aver introdotto nel camping alcune tonnellate di materiale come ponteggi, raccordi e piattaforme, nel chiaro tentativo di costruirsi una tribuna. La polizia li ha fermati e identificati, poi è stato chiamato un camion su cui è stato caricato tutto il materiale sequestrato. Durante l'operazione, alcuni di loro palesemente in stato di ebbrezza avrebbero cercato di ostacolare l'operazione di rimozione.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/09/2022