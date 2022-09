Ferrari F1, principio d'incendio su un tir della Scuderia diretto a Monza

Disavventura per l’autista di uno dei camion della Scuderia Ferrari che, nella nottata tra lunedì 5 e martedì 6 settembre, viaggiava dall’Olanda in direzione di Monza, sede del prossimo GP di Formula 1. Una volante della polizia stradale di Susa, di pattuglia sulla Torino-Bardonecchia, ha infatti notato del fumo provenire da una delle ruote posteriori del tir del team di Maranello, poi fatto fermare all’autoporto di Susa.

The truck bringing the engines from Zandvoort to Monza caught on fire due to the brakes overheating!



