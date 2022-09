A Monza griglia di nuovo stravolta: retrocessioni in arrivo per Hamilton e Bottas, ma non solo

OCCASIONE GHIOTTA La pista di Monza con i suoi lunghi rettilinei premia i motori più performanti e permette di effettuare grandi rimonte anche partendo dalle ultime posizioni. E così, un po' come avvenuto a Spa, i team stanno pensando di sfruttare il GP Italia per sostituire alcune componenti o intere power-unit da aggiungere alle unità a disposizione per l'ultima parte di campionato, quando si correrà su piste meno favorevoli per chi parte nelle retrovie.

IL CASO HAMILTON Chi ha già annunciato una sicura retrocessione è la Mercedes, che ha scelto di montare sulla vettura di Lewis Hamilton una quarta power-unit per la gara di Monza, in sostituzione del motore utilizzato a Spa, quando avvenne il contatto con Fernando Alonso nel corso del primo giro. L'impatto con forza di 45G con l'asfalto e la successiva perdita di liquido di raffreddamento hanno avuto delle conseguenze emerse nell'analisi svolta dai tecnici alla fabbrica di Brixworth. I primi riscontri non rendono ottimisti sull'integrità della power-unit, optando dunque per la sua sostituzione e conseguente retrocessione per il sette volte iridato in fondo alla griglia di partena. Alcune parti dell'unità scartata potrebbero essere salvate e utilizzate nel corso delle sessioni di prove libere per risparmiare chilometri alle altre.

BOTTAS RADDOPPIA, PEREZ PAPABILE Altro pilota già sicuro della retrocessione è Valtteri Bottas, ritiratosi nel corso del GP Olanda disputato domenica scorsa. Il finlandese aveva sostuito alcune componenti nel GP Belgio, con una retrocessione che si era trasformata in un avanzamento sulla griglia di partenza in quanto alle sue spalle era partiti tutti i piloti che aveva cambiato interamente la power-unit. Ai due ex compagni di squadra in Mercedes potrebbe unirsi anche Sergio Perez. Il messicano dovrà probabilmente aggiungere una quarta power-unit entro fine anno e Monza potrebbe essere l'occasione giusta, considerando la grande efficienza aerodinamica della Red Bull che le permette di essere velocissima sul dritto, nonché la macchina da battere nel GP Italia.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/09/2022