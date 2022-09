Monza, Ferrari sarà Signora in giallo (Modena): nuove t-shirt per Leclerc e Sainz

La Ferrari si prepara al GP di casa a Monza indossando un vestito d’eccezione. Il personale della Scuderia più tifata e acclamata, che si appresta a ricevere il grande abbraccio del pubblico dell’Autodromo Nazionale – tutto esaurito nonostante il trend non certo esaltante degli ultimi GP in cui, oltre agli errori di gestione che sono stati un marchio di fabbrica in questa stagione, è subentrata anche la scarsa competitività della F1-75 – sarà in pista con delle divise gialle, per celebrare i colori di Modena, la città che ha dato i natali al fondatore Enzo Ferrari.

F1 2022: le nuove maglie giallo Modena della Ferrari, indossate da Charles Leclerc e Carlos Sainz

COME NEGLI ANNI 80 E 90 Che ci fosse qualche novità in arrivo lo si era intuito attraverso i post, in bianco e nero, pubblicati nei giorni scorsi sui canali social di Maranello. Ed è proprio sul web che sono state svelate le nuove le t-shirt in edizione limitata, indossate dai modelli d’eccezione Carlos Sainz e Charles Leclerc. Non è la prima volta che la Scuderia si tinge di giallo Modena, visto che proprio di questo colore – che poi è lo stesso che si trova sul fondo del celebre stemma con il Cavallino rampante – erano le camicie degli ingegneri e le tute dei meccanici tra gli anni ’80 e ’90. Una lunga stagione non particolarmente ricca di successi, a voler essere maligni: ai tifosi non resta che sperare che non si tratti di un modo discreto per mettere le mani avanti in vista di Monza.

