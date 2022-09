Vettel al centro delle polemiche: "Chieda scusa agli italiani"

SEB CONTRO SERGIO Le durissime parole di Sebastian Vettel nei confronti di Sergio Mattarella hanno inevitabilmente scatenato un putiferio. Il tedesco ha accusato il presidente della Repubblica di aver insistito perché si tenesse lo spettacolo delle Frecce Tricolori prima del via del GP Italia a Monza, definendolo ''una persona di quasi 100 anni'' che avrebbe voluto questo show solo perché ''per lui è complicato lasciar perdere queste manifestazioni di ego''. Alla base di tutto c'è l'impegno ecologico dell'ex pilota della Ferrari, oramai più concentrato sulle battaglie ambientaliste che sulla F1, categoria che saluterà a fine campionato.

ESPERIMENTO IN CHIAVE ECOLOGICA Le reazioni alle parole di Vettel non si sono fatte attendere. Giuseppe Radaelli, presidente di SIAS (ossia la società che gestisce l'Autodromo di Monza), dopo aver definito una ''caduta di stile'' l'uscita del tedesco, ha sottolineato come in realtà il passaggio delle Frecce Tricolori di domenica avesse anche una valenza ecologica: ''Si tratta di una polemica che offende il presidente della Repubblica e tutti noi. Ringraziamo Mattarella per essere venuto qui a celebrare il centenario dell’autodromo. L’aereo di ieri ha volato, per la prima volta, con una dose pari al 25% di carburante bio. Si è trattata della prima volta ed è stato un esperimento importante anche per l’aviazione civile''.

CHIEDA SCUSA Molto dura anche la reazione di Geronimo La Russa, presidente di ACI Milano: ''Mi hanno sempre insegnato che il presidente della Repubblica si ascolta e non si commenta. Soprattutto se sei ospite di un Paese straniero. Il sorvolo delle Frecce Tricolori sono un orgoglio italiano. E anche ieri a Monza si sono confermate una delle attrattive più attese e applaudite. Un gradimento che riguarda anche chi ha seguito il Gran Premio in televisione e certificato dalla marea di like che hanno ottenuto e continuano a ottenere i post pubblicati sui Social con le Frecce Tricolori protagoniste. Spiace che un ex campione del mondo, che ha per di più vinto il suo primo GP proprio a Monza sia scivolato su una polemica tanto inutile quanto pretestuosa. Non gli resta che chiedere scusa al presidente Mattarella e a tutti gli italiani''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/09/2022