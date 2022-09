F1 Monza, Sebastian Vettel contro Sergio Mattarella per lo show delle Frecce Tricolori

Il quattro volte iridato non ha gradito il sorvolo della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare a pochi minuti dal via del GP Italia a Monza. E ha criticato senza mezzi termini la scelta poco green...

La polemica sul concitato finale del GP di Monza, concluso alle spalle della Safety Car che ha privato il pubblico di una ripartenza show, ha per certi versi messo in secondo piano la polemica green sollevata da Sebastian Vettel. Il pilota Aston Martin, che ieri si è ritirato dalla gara per un problema al motore, è noto per le sue posizioni sempre più intransigenti sulle tematiche della salvaguardia dell’ambiente e della lotta alle emissioni. Ed è stato molto critico nei confronti dello spettacolo delle Frecce Tricolori che, prima del via, hanno sorvolato il rettilineo di partenza scortando un Airbus A350 della compagnia di bandiera ITA Airways, dedicato a Enzo Ferrari.

F1 GP Italia 2022, Monza: le Frecce Tricolori scortano l'Airbus di ITA Airways

VETTEL CONTRO MATTARELLA Uno spettacolo che, in effetti, originariamente non doveva essere previsto stante la scelta della F1 di combattere le emissioni di CO2 con l’obiettivo (sbandierato più volte) di essere a impatto zero entro il 2030. La decisione aveva però sollevato alcune polemiche nel corso dell’inverno, tanto da spingere gli organizzatori del Mondiale a una parziale retromarcia, almeno su quei circuiti – come Monza, Imola, Silverstone e Red Bull Ring – dove le acrobazie aeree sono parte della tradizionale cerimonia che precede lo spegnimento dei semafori. Dietrofront che, però, non ha convinto il tedesco quattro volte iridato, che si è scagliato contro il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri in visita nel paddock di Monza e ritenuto responsabile dello show della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare.

F1 GP Italia 2022, Monza: Sebastian Vettel (Aston Martin Racing)

LE RAGIONI DI SEBASTIAN “Ho sentito – ha spiegato Vettel ai microfoni di RaceFans – che il presidente italiano ha insistito perché si verificasse questo fly-by. Ma, voglio dire, è una persona di quasi 100 anni, dunque probabilmente per lui è complicato lasciar perdere queste manifestazioni di ego… Ci era stato promesso che questi sorvoli sarebbero stati eliminati, ma sembra che il Presidente abbia fatto cambiare idea alla F1, nonostante i tanti cartelli intorno al circuito che parlano degli obiettivi ecologisti per rendere il mondo un posto migliore. Se hai un traguardo da raggiungere, non dovresti fare come fanno tanti Paesi, che semplicemente trascurano questo tema sapendo che non raggiungeranno mai quei traguardi. Bisognerebbe dare seguito alle parole che si pronunciano”. Una chiosa finale, stavolta positiva, su Monza, dove Seb ha centrato nel 2008 il primo, storico, successo in carriera: “È una pista fantastica, l’atmosfera è speciale. Deve restare in calendario, ma spero che la smettano con questi fly-by”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/09/2022